Anker kündigt LED-Blitz für den Lightning-Anschluss an

Der Zubehöranbieter Anker will iPhone-Fotografen mit dem ersten von Apple zertifizierten externen Blitz für den Lighting-Anschluss ausstatten. Die Produktneuheit soll (zumindest in den USA) im Januar in den Handel kommen.

Der würfelförmige Blitz soll sich dem Hersteller zufolge mit der Hauptkamera von iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max verwenden lassen. Die offizielle, nach Apples „Made for iPhone“-Programm (MFi) zertifizierte Unterstützung erlaubt die Synchronisierung mit dem Kameraauslöser durch den Lighting-Anschluss. Dabei sei der Blitz sowohl mit der Kamera-App von iOS als auch mit Apps von Drittanbietern kompatibel.

Das neue Zubehör leuchtet die Umgebung den Herstellerangaben zufolge viermal so hell und mit doppelt so weit wie der Original-LED-Blitz der Geräte aus. Dabei sei indirekte Beleuchtung ebenso wie ein direktes Anblitzen möglich, im Lieferumfang ist auch ein Aufsatz für Streulicht enthalten. Zudem lasse sich der Blitz auch als Taschenlampe verwenden.

Der neue Anker-Blitz bezieht seine Betriebsspannung nicht vom iPhone, sondern verfügt über einen eigenen Akku, der sch über Lighting laden lässt und mit einer Füllung bis zu 10.000 Blitzaufnahmen ermöglicht.

Anker will das neue Zubehör in den USA zum Preis von 49,99 Dollar in den Handel bringen.