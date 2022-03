Amp: Amazon startet sein Selbstmach-Radio-Netzwerk

Mit dem Onlineangebot Amp will Amazon ganz offensichtlich dem Audio-Netzwerk Clubhouse Marktanteile abspenstig machen. Man kann sich den App-basierten Dienst als Radioshow vorstellen, an der bis zu fünf Moderatoren mitwirken können. Der große Pluspunkt von Amp gegenüber Mitbewerbern dürfte die Tatsache ein, dass die Amp-Moderatoren ihre Shows mit Musik anreichern können. Amazon zufolge steht dafür eine Sammlung aus Millionen von lizenzierten Songs zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to