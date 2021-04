Amazon Music: Ab sofort mit neuem Auto-Modus

Ein halbes Jahr nachdem Amazon die Integration einer speziellen Ansicht für Autofahrer in die offizielle Alexa-App ankündigte, zieht nun auch der hauseigene Musik-Streaming-Dienst Amazon Music nach. Dieser bietet mit Ausgabe der neuen App Store-Version 10.7.0 nun ebenfalls eine für den Einsatz im Fahrzeug optimierte Benutzeroberfläche an.

Ab Version 10.7.0

Wie Amazon auch auf der neu geschalteten Informationsseite zum Auto-Modus erklärt, wird dieser automatisch angezeigt, wenn das iPhone per Bluetooth mit einem Fahrzeug verbunden wird. Dies macht sich in mehreren Anpassungen der App-Oberfläche bemerkbar. So stellt der Auto-Modus die Inhalte mit größerer Schrift dar, blendet vereinfachte Bedienelemente ein und setzt auf anpassbare Voreinstellungen sowie die Sprachunterstützung über Alexa.

In den Einstellungen der Amazon Music-App lässt sich festlegen ob der Auto-Modus für ein daueraktives Display sorgen soll und ob dieser manuell oder erst sobald das Fahrzeug erkannt wurde gestartet wird. Von dem neuen Auto-Modus profitieren auch Gratis-Nutzer der Amazon Music-App.

Laut Amazon werden in den Standardvoreinstellungen des Auto-Modus unter anderem Alben, Sender und Wiedergabelisten angezeigt, die aus Mediathek und Hörverlauf des Nutzers stammen.

Bei Spotify schon länger verfügbar

Spotify bietet mit der „Auto-Ansicht“ schon länger eine für den Einsatz im Fahrzeug optimierte Anzeige an. Im Gegensatz zu Amazons Auto-Modus lässt sich die „Auto-Ansicht“ der skandinavier allerdings nicht manuell starten, sondern ist auf eine Bluetooth-Verbindung mit de Auto angewiesen, um einzusetzen.

Wer den Auto-Modus ausprobieren möchte, kann diesen direkt in den Einstellungen der Amazon Music-Applikation mit einem Tap auf „Auto-Modus“ aktivieren.