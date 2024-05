Alternativer App-Store „Setapp Mobile“ lässt sich installieren

Mit Setapp Mobile ist der nächste alternative App Store für iPhone-Besitzer in der Europäischen Union verfügbar. Die Anwendung wird aktuell allerdings noch als Beta-Version verteilt, daher ist es etwas unklar, ob der Link und die Aktivierung der App von nun an dauerhaft funktionieren. Wir haben ja bereits heute Vormittag darüber berichtet, dass der Startschuss für „Setapp Mobile“ heute fallen soll.

Zunächst noch Beta-Phase

Vom iPhone aus könnt ihr die Installation von „Setapp Mobile“ über diesen Link anstoßen. Die anschließende Prozedur kennen wir ja mittlerweile von anderen alternativen App Stores wie etwa dem AltStore. Grundvoraussetzung ist in jedem Fall, dass man mindestens iOS 17.4 auf seinem iPhone installiert hat, sich in einem Mitgliedsland der Europäischen Union befindet und eine Apple-ID verwendet, die in einem Land der EU registriert ist.

Nach dem Antippen der Taste „Install Setapp Mobile“ muss man einen Abstecher in die iOS-Einstellungen machen, dort wird auf der Übersichtsseite die Frage angezeigt, ob man die Installation eines Marktplatzes von MacPaw Way Ltd (das sind die Setapp-Entwickler) zulassen will. Hat man dies bestätigt, muss man den Download und die Installation der App erneut über die Webseite zum Angebot starten, sich durch die zusätzlichen Sicherheitsabfragen tippen und kann den neuen App Store dann endlich nutzen.

Zu Beginn überschaubares App-Angebot

Zumindest in seiner aktuellen Version setzt der „Setapp Mobile“-Store ein Abonnement der Software-Flatrate voraus. Das darüber verfügbare App-Angebot ist noch überschaubar, verzeichnet aber auch den einen oder anderen bekannten Name wie etwa die „FreeYourMusic“-App zum Übertragen von Wiedergabelisten zwischen den Musikdiensten oder den Downloader „Downie“.

Die über „Setapp Mobile“ verfügbaren Inhalte dürften ungeachtet der Tatsache, dass das Angebot nur in den EU-Ländern verfügbar ist, jedenfalls zeitnah wachsen. Aktuell lässt sich der mobile App Store 30 Tage lang kostenlos testen, anschließend wird ein Monatspreis in Höhe von 11,29 Euro berechnet oder ein Setapp-Abo vorausgesetzt, das die Nutzung der mobilen Variante mit einschließt.