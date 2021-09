Alle 134 Folgen 30 Rock bei Apple für 4,99 Euro

Bei Apple gibt es gerade alle 134 Folgen der TV-Serie 30 Rock zum Preis von 4,99 Euro. ifun.de-Leser Andy macht uns auf die Aktion aufmerksam und merkt folgerichtig an, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um einen Preisfehler handelt, da Apple den identischen Preis auch für einzelne Staffeln berechnet.

Wir haben es ausprobiert und konnten in der Tat alle sieben Staffeln für 4,99 Euro kaufen. Zu dem Preis kann man sich die Comedy mit Tina Fey, Jane Krakowski und Alec Baldwin durchaus mal ins Archiv legen. Achtet aber unbedingt auf den für euch angezeigten Preis, man muss zumindest damit rechnen, dass Apple den vermeintlichen Fehler zeitnah korrigiert.

Die Emmy-Gewinnerin Tina Fey schreibt, produziert und spielt als Liz Lemon die Hauptrolle in 30 Rock, einer Comedy, die hinter den Kulissen einer Live-Unterhaltungs-Show spielt. Liz Lemons scharfsinnige Kommentare geleiten den Zuschauer durch die Serie. Alec Baldwin spielt den unwirschen neuen Vorgesetzten Jack Donaghy, der alles auf den Kopf stellen will und in kürzester Zeit ein großes Chaos auslöst. Single-Frau Lemon lebt so, wie es sich jeder Comedy-Schreiber wünscht: Sie ist Haupt-Autorin einer anspruchsvollen Live-Sendung aus New York City. Doch sie gerät in eine Krise, als Donaghy sich einmischt und von ihr verlangt, Tracy Jordan, einen wilden und unberechenbaren Kinostar, ins Team zu holen. Die Sendung nun noch zu retten, ist eine fast zu große Aufgabe für Liz Lemon.