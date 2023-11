ALDI TALK: Neue Jahres-Pakete mit 5G und mehr Daten

Der Mobilfunkdiscounter ALDI TALK hat in den zurückliegenden Jahren offenbar gute Erfahrungen mit seinen Jahres-Paketen gemacht und wird die pauschal bezahlten Mobilfunk-Bundles in der kommenden Woche in einer neuen, aufgewerteten Ausgabe anbieten.

Wie gewohnt werden auch die neuen Jahrespakete wieder nur für eine limitierte Zeit erhältlich sein und stehen interessierten Anwendern in drei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung.

Mit 5G und mehr Daten

Erhältlich ab kommenden Donnerstag, den 16. November, und dann nur knapp eineinhalb Monate bis zum 31. Dezember 2023 über die ALDI TALK App, bei ALDI Nord und ALDI Süd verfügbar, beinhalten die Pakete eine Flatrate für Telefonie und SMS und liefern drei unterschiedliche Datenvolumen, die sich nach Aktivierung im Lauf der folgenden 365 Tage „verbrauchen“ lassen:

Jahres-Paket XS : 20 GB Daten für 69,99 Euro

: 20 GB Daten für 69,99 Euro Jahres-Paket S : 80 GB Daten für 99,99 Euro

: 80 GB Daten für 99,99 Euro Jahres-Paket L: 160 GB Daten für 149 Euro

Erstmals lassen sich die Jahrespakete im 5G-Netz nutzen, deckeln die zur Verfügung stehenden Surfgeschwindigkeiten jedoch und nutzen die mögliche Bandbreite nicht vollständig aus. So sind im Downstream maximal 50 Mbit/s möglich, im Upstream deckelt ALDI die Geschwindigkeit auf 25 Mbit/s.

Datenpakete zum Nachkaufen

Ist das inkludierte Datenvolumen „verbraucht“, können Anwender das Jahrespaket direkt neu buchen oder aber zusätzliche Datenpakete erwerben. Deren Preise fallen jedoch wenig attraktiv aus und betragen 5,99 Euro für 1GB, 9,99 Euro für 2 GB und 14,99 Euro für 5 GB.

Bei ALDI unterstreicht man, dass die Angebote gegenüber dem im vergangenen Jahr erhältlichen Jahrespaket spürbar aufgewertet wurden. Sowohl das Datenvolumen hat sich erhöht (von 15 auf 20 GB, von 60 auf 80 GB und von 120 auf 160 GB) als auch die maximale Surfgeschwindigkeit.