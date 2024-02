ALDI TALK bald mit mehr Datenvolumen und schnellerem 5G

Nutzer von ALDI TALK dürfen sich über eine Aufwertung der Kombi-Pakete des Anbieters freuen. Vom 15. Februar erhöht sich hier die Surfgeschwindigkeit und das enthaltene Datenvolumen, zudem wird bei den Varianten „M“ und „L“ auch preislich ein wenig nachgebessert.

Die Änderungen betreffen die drei 5G-fähigen Tarife von ALDI TALK. Zunächst einmal erhöht sich hier die maximale Surfgeschwindigkeit von bislang 50 Mbit/s auf maximal 100 Mbit/s im Download, die maximale Upload-Geschwindigkeit beträgt 25 Mbit/s. Obendrauf werden die Kombi-Pakete von ALDI TALK auch in Sachen Datenvolumen aufgewertet:

Kombi-Paket S mit 10 statt bisher 6 GB für 8,99 Euro / 4 Wochen

Kombi-Paket M mit 20 statt bisher 12 GB für 13,99 statt bisher 14,99 Euro / 4 Wochen

Kombi-Paket L mit 30 statt bisher 20 GB für 18,99 statt bisher 19,99 Euro / 4 Wochen

Für Neukunden treten die oben genannten Konditionen vom 15. Februar an ab sofort in Kraft. Bestandskunden profitieren direkt von der höheren Datengeschwindigkeit, die weiteren Verbesserungen beim Datenvolumen und Preis werden dann bei der nächsten automatischen Vertragsverlängerung automatisch angewandt.

Auch weitere Pakete profitieren

ALDI TALK will im Zusammenhang mit den Anpassungen auch seine App ins Gespräch bringen und bietet hier zusätzliche Boni an. Im Zeitraum vom 15. Februar bis 15. Mai 2024 kann man in der App für die drei Kombi-Pakete einmalig 10 GB zusätzliches Datenvolumen aktivieren.

Darüber hinaus erweitert ALDI TALK ebenfalls vom 15. Februar an auch seine Datenpakete „S“, „M“ und „L“ sowie die Musik-Pakete „M“ und „L“, die Surf-Tickets „S“ und „L“ sowie die Jahres-Paketen „XS“, „S“ und „L“ um die Möglichkeit, das 5G-Netz mit maximal 100 Mbit/s im Download zu nutzen.

Um die neuen Tarife besonders für neue Kunden attraktiv zu machen, verspricht ALDI TALK vom 15. Februar bis zum 3. März einen Preisnachlass von 70 Prozent auf seine Starter-Sets. Statt 9,99 Euro werden hier in diesem Zeitraum nur 2,99 Euro fällig, als Startguthaben sind dabei weiterhin 10 Euro enthalten.