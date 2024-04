Akku-Abverkauf: 10.000 mAh mit Magnetfunktion für 21 Euro

Der Anbieter Lulolook hat uns auf den Abverkauf seiner magnetischen Powerbanks mit 10.000 mAh Kapazität aufmerksam gemacht. Die Produktreihe wird eingestellt und vermutlich langfristig durch ein Qi2-Modell ersetzt. Um die Lager zügig zu räumen, wurde der Preis für den Akku auf 21,45 Euro reduziert. Ihr müsst den Gutschein über 45 Prozent Rabatt auf der Produktseite aktivieren, um von der Preissenkung zu profitieren.

Der Zusatzakku ist zum Aktionspreis in sechs verschiedenen Varianten erhältlich, die sich nicht nur in der Farbe, sondern teils auch in der Ausführung unterscheiden. Achtet hier vor allem auf den Standfuß: Wir hatten den Akku schon mal in den Fingern und fanden die Variante mit dem stabilen Klappfuß besser und standfester als die Version mit dem „Smart-Stand-Dreieck“ – falls ihr diese Option regelmäßig verwenden wollt. Das Dreieck kennen wir zwar nur vom baugleichen Modell eines anderen Herstellers, hier ist die Unterseite jedenfalls gerne mal weggerutscht.

Funktioniert auch mit iOS-StandBy

Die magnetische Ladefunktion kann gerade in Verbindung mit dem integrierten Standfuß ganz nett sein. Wie ihr im Titelbild oben seht, lässt sich auf diese weise auch die StandBy-Funktion von iOS nutzen. Die Version mit dem festen Fuß steht dabei auch sicher und zuverlässig auf dem Tisch.

Der Akku verfügt über ein kleines LED-Display an der schmalen Unterseite, auf dem man den jeweils aktuellen Füllstand der Batterie angezeigt bekommt. Zudem signalisiert die Anzeige, wenn ein iPhone oder sonstiges Gerät mit dem Akku verbunden ist und mit Ladestrom versorgt wird.

In Ergänzung zu der drahtlosen Ladeoption kann der Lululook-Akku entsprechendes Zubehör nämlich auch über USB-C oder USB-A mit Strom versorgen. Auf diese Weise lassen sich damit dann bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Wenn der Akku leer ist und man ihn wieder aufladen will, schließt man ihn umgekehrt an ein (allerdings nicht im Lieferumfang enthaltenes) USB-C-Netzteil mit mindestens 20 Watt Leistung an.