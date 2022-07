AirTag-Sounds: Fünf unterschiedliche akustische Statusmeldungen

Apples AirTags können mithilfe von verschiedenen Klangfolgen auf ihren aktuellen Zustand aufmerksam machen. Die insgesamt fünf verschiedenen Audiosignale unterstützen nicht nur beim Einrichten und der Suche nach ihnen, sondern sollen auch erkennbar machen, wenn sich ein fremder AirTag über längere Zeit hinweg in eurer Nähe befindet. Apple hat hier auf öffentliche Kritik hin in den vergangenen Monaten mehrfach nachgebessert und so das Risiko minimieren, dass ein AirTag auf nicht vorgesehene Weise zur Überwachung oder Verfolgung von Personen genutzt wird.

