AirPods-Update: Firmware 3E751 für AirPods Pro und 2. Generation

Apple hat mit der neuen Firmwareversion 3E751 ein Update für die AirPods Pro und die AirPods der zweiten Generation bereitgestellt. Informationen zum Inhalt der Aktualisierung veröffentlicht der iPhone-Hersteller wie immer bei Updates für seine Ohrhörer nicht. Man darf aber davon ausgehen, dass die neue Software-Version sich auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen konzentriert.

Apple lässt die AirPods Pro und die AirPods der zweiten Generation schon seit Herbst vergangenen Jahres auf der gleichen Versionsnummer laufen. Zuvor war die Firmware für die beiden Ohrhörer jeweils unterschiedlich benannt.

Wenn ihr die aktuelle Versionsnummer eurer AirPods-Software prüfen wollt, müsst ihr die Ohrhörer zunächst mit eurem iPhone verbinden. Anschließend ruft ihr den Einstellungsbereich „Bluetooth“ auf und tippt dort auf das kleine „i“ hinter dem AirPods-Eintrag. Auf der daraufhin angezeigten Seite scrollt ihr ganz nach unten. Alternativ könnt ihr die Versionsnummer auch über die Einstellungen -> Allgemein -> Info abfragen. Scrollt dort bis zum Eintrag für die AirPods nach unten.

Das aktuelle Software-Update für die AirPods wird wohl wie dies bereits in der Vergangenheit der Fall war nach und nach für alle Nutzer bereitgestellt. Bei uns steht die neue Software-Version noch nicht zur Verfügung, Berichten aus den USA zufolge wird das Update aber teilweise schon automatisch installiert. Ihr müsst hier in der Regel auch nicht selbst aktiv werden, sondern euch lediglich ein wenig gedulden. Der Apple Support gibt zwar die folgende Handlungsanweisung als „Trick“ aus, um das Update manuell anzustoßen, doch ist der Vorgang in der Praxis nur teilweise von Erfolg gekrönt.