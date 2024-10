AirPods-Kopfgesten: Siri durch Kopfschütteln oder Nicken bedienen

Apple hat mit den neuesten Firmware-Versionen für die AirPods die bereits im Sommer angekündigten Kopfgesten für die AirPods aktiviert. Die Funktion steht allerdings nur im Zusammenspiel mit den AirPods Pro 2 sowie mit beiden Modellen der neuen AirPods 4 zur Verfügung.

Genau genommen handelt es sich bei den Kopfgesten um eine erweiterte Siri-Funktion, weshalb Apple die Neuerung auch im Bereich der Siri-Interaktionen einordnet. Nutzer der kompatiblen AirPods-Modelle haben die Möglichkeit, mit dem Kopf zu nicken oder den Kopf leicht zu schütteln, um auf Siri Ankündigungen zu antworten.

Diese Methode, auf Siri-Fragen zu antworten, kann gleichermaßen in ruhigen Umgebungen, in denen man nicht laut sprechen will, wie auch in größeren Menschenmengen hilfreich sein. Um einen Anruf anzunehmen oder auf Mitteilungen und Nachrichten zu antworten, nickt man mit dem Kopf. Will man einen eingehenden Anruf ablehnen oder Mitteilungen und Nachrichten schließen, kann man einfach den Kopf schütteln.

„Anrufe ankündigen“ muss aktiviert sein

Damit die neuen Kopfgesten für Siri funktionieren, müssen zunächst die Optionen „Anrufe ankündigen“ und „Mitteilungen ankündigen“ aktiviert sein. Ihr findet diese Optionen in den Siri-Einstellungen.

Uns liegt jedoch bereits erstes Feedback von Anwendern vor, bei denen Siri auf die neuen Kopfgesten überhaupt nicht reagieren will. Falls dies bei euch der Fall ist, könnt ihr zumindest einmal überprüfen, ob die Funktion für eure AirPods generell aktiviert ist.

Neue AirPods-Einstellungen prüfen

Öffnet dazu bei verbundenen AirPods die iOS-Einstellungen und tippt im oberen Bereich direkt unter eurem Name auf das Einstellungsmenü für die AirPods. Hier könnt ihr dann den neuen Einstellungsbereich „Kopfgesten“ öffnen und diese sowohl aktivieren, als auch die einzelnen Gesten konfigurieren.

Beachtet auch die ganz unten vorhandene Option „Kopfgesten ausprobieren“. Hier könnt ihr zumindest grundsätzlich prüfen, ob und wie sich die Funktion verwenden lässt.

Auf dem Mac finden sich vergleichbare Einstellungen in den Systemeinstellungen und dort im Menü „AirPods“.