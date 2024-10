AirPods 4: Reparatur weiterhin quasi unmöglich

ifixit war uns noch einen Blick ins Innere der im vergangenen Monat von Apple vorgestellten neuen AirPods-Modelle schuldig. Das liefern die Reparaturprofis im unten eingebetteten Video nun nach. Im Vordergrund stand dabei neben der Frage, ob sich die neuen AirPods-Modelle besser reparieren lassen als ihre Vorgänger, auch die Überlegung, ob sich die Hardware der AirPods 4 mit und ohne Geräuschunterdrückung tatsächlich voneinander unterscheidet.

Kommen wir zunächst auf die Möglichkeit zu sprechen, die AirPods zu reparieren. Wer gehofft hat, dass Apple die Möglichkeiten diesbezüglich verbessert hat, wird enttäuscht. Auf der von 0 bis 10 reichenden ifixit-Skala zur Reparierbarkeit erhalten die AirPods 4 mit 0 den schlechtesten Wert, die überarbeiteten AirPods Max schneiden mit 6 von 10 Punkten genauso wie ihr Vorgänger ab.

Wenn ihr euch das Video angesehen habt, werdet ihr vermutlich unterschreiben, dass sich die AirPods 4 von Privatpersonen gar nicht und von Profis höchstens zu Teilen und unter der Voraussetzung, dass diese über Spezialwerkzeug verfügen, reparieren lassen.

Sony und Samsung zeigen, wie es geht

Eigentlich sollte es Apple ein Anliegen sein, hier die gleichen Standards zu erfüllen wie ihre Konkurrenz. Anbieter wie Sony oder Samsung haben zumindest die Ladehüllen ihrer Ohrhörer so konzipiert, dass ein einfacher Tausch der darin verbauten Akkus möglich ist. Apple zufolge werden defekte AirPods zwar recycelt, doch stellt sich die Frage, wie viele der defekten Geräte hierfür tatsächlich an Apple zurückgesendet werden. Zudem ist der Einwurf von ifixit berechtigt, dass dadurch zwar die Rohstoffe erhalten bleiben, die für die Produktion benötigte Energie jedoch verloren ist. Das passt nicht zu Apples sonstigem Auftreten in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Und dann war da noch die Frage zu den Unterschieden zwischen der für 199 Euro angebotenen ANC-Version der AirPods 4 und der 50 Euro günstigeren Variante ohne aktive Geräuschunterdrückung. Wie es scheint, ist die Hardware der beiden Modelle nahezu identisch. Bei der ANC-Version ist lediglich das integrierte Mikrofon etwas größer (laut ifixit ein 2-Dollar-Unterschied) und ein kleiner Lautsprecher auf der Leiterplatte im Ladecase verbaut.