AirPods 4 im Video: Erste Pressestimmen überwiegend positiv

Mit den neuen AirPods 4 hat Apple am vergangenen Montag die nächste Generation seiner beliebten kabellosen Open-Ear-Ohrhörer vorgestellt. Heute ist die Sperrfrist für die ersten Produktrezensionen gefallen.

Verschiedene Medienvertreter, darunter vor allem amerikanische Technologiemagazine, Blogger und Influencer, haben dies zum Anlass genommen, ihre ersten Eindrücke zu den neuen Einsteiger-AirPods zu teilen – der Tenor ist überwiegend positiv. Besonders Design, Klang und die Einführung der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) werden gelobt.

Verbesserungen beim Design

Viele Tester heben das neue, schlankere Design der AirPods 4 hervor. Der Sitz ist offenbar deutlich angenehmer als bei vielen vergleichbaren Produkten anderer Anbieter und scheint problemlos mit einer großen Auswahl von Ohrformen zurechtzukommen.

Bei Engadget betont man, dass die neue Form nicht nur zu einem besseren Sitz geführt habe. Die Ohrhörer seien bequemer und blieben besser im Ohr als die Vorgängerversion. Auch wenn das offene Design im Vergleich zu In-Ear-Varianten wie den AirPods Pro weniger festen Halt biete, fühle sich das Tragen insgesamt sicherer an.

Das Ladeetui ist ebenfalls 10 Prozent kleiner geworden, was von mehreren Testern als praktisches Detail hervorgehoben wird.

Auch bei The Verge ist man von den neuen AirPods beeindruckt: Besonders hervorgehoben wird, dass die Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) eine lohnende Investition sei. Auch wenn das ANC in einem offenen Ohrhörer-Design wie den AirPods 4 nicht mit der Leistung von In-Ear-Modellen mithalten könne, sei es dennoch beeindruckend wirksam. Insbesondere bei tieffrequenten Geräuschen wie Verkehrslärm oder Motorengeräuschen habe die Technologie gut funktioniert. Nutzer könnten so Musik bei deutlich geringerer Lautstärke genießen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die verbesserte Klangqualität, die bei beiden Modellen der AirPods 4 vorhanden ist. Der Klang sei klarer, die Bässe kräftiger, unterschiedliche Instrumente würden besser voneinander getrennt als bei den Vorgängermodellen.

Klangqualität und ANC überzeugen

Auch CNET berichtet, dass Apple die Klangqualität durch die neuen Treiber und die bessere Positionierung im Ohr merklich verbessert habe.

Kurz: Die ersten Pressestimmen zu den AirPods 4 fallen durchweg positiv aus. Die Kombination aus verbessertem Design, überzeugender Klangqualität und der Einführung der Geräuschunterdrückung macht die AirPods 4 für viele Tester zu einer gelungenen Weiterentwicklung. Besonders für Nutzer, die auf den Komfort offener Ohrhörer setzen, stellen die AirPods 4 damit eine interessante Alternative zu den Pro-Modellen dar.