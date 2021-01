AirMusic: Android-App streamt per AirPlay zum HomePod

Keine Sorge, Hinweise auf Android-Anwendungen werden auch zukünftig die Ausnahme bleiben. Der AirMusic-Download, den uns ifun.de-Leser Marco ans Herz gelegt hat, könnte die Community allerdings interessieren.

Die Android-Anwendung ist in der Lage beliebige Audio-Inhalte an AirPlay-Lautsprecher wie Apples HomePods zu streamen und könnt sich in Apple-Haushalten als durchaus praktisch für den noch ausharrenden Bewohner mit Android-Präferenz erweisen.

Neben AirPlay-Zielen kann die 3,99 Euro teure AirMusic-App (eine kostenfreie Test-Version ist verfügbar) an DLNA, Sonos, Google Cast, AllPlay, Amazon Fire TV, Denon HEOS und Roku-Geräte streamen – gleichzeitig.

Wie genau das ganze Funktioniert demonstriert der kurze Zwei-Minuten-Clip den Jonathan Morrison auf dem Kurznachrichten-Portal YouTube veröffentlicht hat. Das Video zeigt die Ansteuerung zweier HomePods mini und lässt die Frage aufkommen, was Apple eigentlich daran hindert die AirPlay-Kapazitäten einer breiteren Masse von Android-Anwendern zur Verfügung zu stellen. Die Apple Music App ist bekanntlich auch für Googles Smartphone-Betriebssystem erhältlich.

Abgesehen vom Android-Hersteller HTC, der auf seinen Smartphones 2016 kurze Zeit für AirPlay-Kompatibilität sorgte, ist Apples Streaming-Standard fast ausschließlich auf Apple-Geräten und Lautsprechern bzw. Audiosystemen von Drittanbietern anzutreffen

Auch Sonos, Chromecast und Denon HEOS

Mit AirMusic lassen sich Inhalte von Spotify, Deezer, TuneIn und allen anderen auf dem Android-Gerät installierten Audio-Applikationen unter anderem an Airport Express, Freebox, AV-Empfänger, Apple TV, Fire TV, Raspberry Pi, Chromecast, Smart TV, Roku, Sonos und Denon HEOS senden.

AirMusic läuft auf Android 10-Systemen im Hintergrund und überträgt auch das Artwork an kompatible AirPlay- und Google Cast-Empfänger.