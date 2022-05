Airbnb-App mit neuer Suchfunktion und Kategorien

Airbnb wirbt im Zusammenhang mit dem Update auch für mehr Sicherheit und Buchungsschutz. So soll der kostenlose Dienst „AirCover“ unter anderem davor schützen, dass Gastgeber die Buchung kurzfristig stornieren oder man die Unterkunft aus sonst welchen Gründen nicht beziehen kann. Wobei die Leistungen in diesem Zusammenhang mit Vorbehalt zu genießen sind, denn wer sich auf eine Buchung verlässt, dem wird nur bedingt damit geholfen sein, wenn er vor Ort auf Probleme trifft und Airbnb keine Alternative verfügbar hat, sondern lediglich eine Rückerstattung bietet.

Von besonderer Bedeutung sind damit verbunden die mehr als 50 Kategorien, mit deren Hilfe sich die vorhandenen Suchergebnisse filtern lassen. Neben allgemeinen Suchvorgaben wie „Strandnähe“ oder „Mit Aussicht“ kann man hier auch spezielle Vorlieben hinterlegen. Sei es der gewünschte Konzertflügel in der Wohnung oder wenn man auf der Suche nach einer extrem ausgefallenen Schlafstatt ist. In der Kategorie „OMG“ finden sich extravagante Unterkünfte wie ein Bus oder gar ein U-Boot. Design-Fans werden in einer eigenen Kategorie mit mehr als 20.000 von namhaften Architekten und Designern konzipierten Häusern fündig.

Insert

You are going to send email to