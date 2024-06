AirBattery: Ladestand von iPhone, AirPods und Watch am Mac

AirBattery ist ein tolles Open-Source-Projekt für alle, die mit beiden Füßen in Apples Ökosystem stehen. Die Mac-Anwendung gestattet es euch, den Akkustand aller mobilen Apple-Geräte zentral auf dem Mac zu überwachen, ohne dass auf jedem einzelnen Gerät eine zusätzliche App installiert werden muss.

Als Widget, im Dock oder in Menü

Die Anwendung unterstützt macOS 11 und neuere Versionen und ist in der Lage, automatisch den Akkustand aller kompatiblen Geräte zu erfassen.

Einzige Voraussetzung, damit AirBattery reibungslos auf eurem Mac arbeitet: iPhone und iPad müssen eine einmalige Verbindung per USB-Kabel hinter sich haben, bei der das jeweilige Gerät dem Mac vertraut haben muss. Anschließend reicht eine Verbindung mit demselben WLAN aus, um die Batterieinformationen kontinuierlich abzurufen.

Mit optionalen Batterie-Warnungen

Eine praktische Funktion von AirBattery ist die Möglichkeit, Batterie-Warnungen einzurichten. Nutzer können festlegen, bei welchem Ladezustand ihr eine Benachrichtigung erhalten möchtet, um zu verhindern, dass sich Geräte unerwartet ausschalten.

AirBattery bietet verschiedene Anzeigeoptionen: Die Informationen können sowohl im Dock des Macs als auch in der Menüleiste eingeblendet werden. Die Konfiguration lässt sich dabei individuell anpassen, sodass ihr beispielsweise entscheiden könnt, ob ihr eine Echtzeit-Batterieanzeige in der Statusleiste wünscht. Für Nutzer, die mehrere Geräte verwalten, bietet AirBattery Widgets an, die bis zu acht Geräte gleichzeitig anzeigen können.

AirBattery kann zudem auch den Ladezustand der Apple Watch anzeigen, wenn diese mit einem iPhone gekoppelt ist, das wiederum im gleichen WLAN wie der Mac eingebucht ist oder über eine Kabelverbindung mit dem Rechner verfügt. Das Programm zeigt zudem an, wenn Geräte länger als zehn Minuten keine neuen Batterieinformationen gesendet haben, was darauf hinweisen könnte, dass das Gerät offline oder ausgeschaltet ist.

AirBattery lässt sich hier aus dem Netz laden und kommt vom selben Entwickler, der uns bereits mit der freien Mac-App QuickRecorder zur einfachen Erstellung von Bildschirmaufnahmen versorgt hat.