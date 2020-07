Advanzia Bank bietet in Deutschland Apple Pay an

Mit der Advanzia Bank findet sich von heute an ein weiterer Neuzugang auf der Liste der Apple-Pay-Partner in Deutschland. iPhone-Besitzer steigen damit in die Fußstapfen von Android-Nutzern, denn Google Pay ist mit der Kreditkarte der Advanzia bereits seit April möglich.

Advanzia-Kunden können von heute an ihre Mastercard in der Apple Wallet hinterlegen, um kontaktlose Apple-Pay-Transaktionen über das iPhone oder die Apple Watch vorzunehmen.

Apple Pay ist schnell und einfach einzurichten. Über das iPhone öffnen Sie ganz einfach die Wallet App, drücken „+“ und folgen den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um Ihre Kreditkarte hinzuzufügen. Sobald Sie Ihre Kreditkarte auf Ihrem Apple-Gerät hinzugefügt haben, können Sie sofort Ihre Karte einsetzen und nutzen.

Für Privatkunden bietet die Advanzia eine gebührenfreie Mastercard Gold an. Vielleicht können in diesem Punkt ja Nutzer der Bank ihre Erfahrungsberichte einstreuen. Beim Blick auf das von der Advanzia betriebene Kreditkartenportal gebuhrenfrei.com wären wir jedenfalls nicht sofort auf die Idee gekommen, dass hier tatsächlich eine seriöse Bank dahinter steckt.