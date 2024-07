Ab Donnerstag: LIDL schickt SilverCrest-„AirTag“ für 5 Euro ins Rennen

Der Lebensmitteldiscounter LIDL lockt ab Donnerstag mit einem Sonderangebot in die hauseigenen Filialen, das ausschließlich mit der sogenannten Lidl Plus Applikation in Anspruch genommen werden kann.

Zu haben ist ein AirTag-Nachbau von der hauseigenen Technik-Marke SilverCrest, der einen Listenpreis von 9,99 Euro trägt, beim Einsatz der Lidl-Plus-Applikation und dem dort angebotenen Coupon Code allerdings für nur noch 4,99 Euro zu haben ist.

SilverCrest-AirTag für 5 Euro

Zum sogenannten Mega-Sparpreis gibt es da nicht nur den sowohl in Weiß als auch in Rosa erhältlichen “Smart Tag Finder” sondern auch eine zusätzliche Kunststoffhalterung, die die Befestigung des Trackers an Reisegepäck und Co. möglich macht. Das Kunststoffband sieht zwar nicht sehr vertrauenserweckend aus, beim aufgerufenen Preis gilt hier jedoch fast schon der Sprichwort-Klassiker: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

SilverCrest bewirbt die AirTag-Alternative als IPX5-zertifiziert, also vor Spritzwasser geschützt, und gibt die volle Kompatibilität mit Apples “Wo ist?”-Applikation an. Hier zeigen Erfahrungswerte: AirTags von Drittanbietern sind nahezu nicht von den Apple-Originalen zu unterscheiden. Einzige Differenz: Nur Apples AirTags unterstützen die Nahbereichssuche, bei denen der Ultrabreitband-Chip des iPhones zum Einsatz kommt. Dieser lässt sich bei AirTags in der unmittelbaren Umgebung aktivieren und zeigt deren Position mit einem Pfeil an.

Mit App-Coupon erhältlich

Die Alternativen von Drittanbietern sind hier auf ihre integrierten Minilautsprecher angewiesen, die in der unmittelbaren Umgebung dazu gebracht werden können, einen Signalton wiederzugeben, der seinerseits beim Auffinden der verlegten Schlüssel, Brieftaschen und Rucksäcke hilft.

Apple verkauft seine AirTags zum Stückpreis von um die 30 Euro und verlangt selbst bei Angebotsaktionen wie dem Prime Day einen durchschnittlichen Stückpreis von 20 Euro pro AirTag. Entsprechend attraktiv ist das Lidl-Angebot, das in den Filialen von Donnerstag bis zum darauf folgenden Mittwoch, den 31. Juli, zu haben ist beziehungsweise solange der Vorrat reicht.