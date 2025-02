50 GB „Datenpolster“: Mobilfunktarif Fraenk wird aufgewertet

Der von der Telekom vermarktete Mobilfunktarif Fraenk erweitert sein Angebot um eine zusätzliche Datenoption: Kunden erhalten ein sogenanntes „Datenpolster“ in Höhe von 50 GB, das für einen Zeitraum von zwölf Monaten zur Verfügung steht. Diese Option wird im Laufe des Jahres dann stets aktiviert, sobald das im Tarif enthaltene monatliche Datenvolumen aufgebraucht ist.

Bestandskunden können das Datenpolster über die Fraenk-App unter „Tarif anpassen“ hinzufügen, sofern die Aktivierung bis zum 6. April 2025 erfolgt. Neukunden erhalten das Zusatzvolumen ebenfalls, wenn sie sich bis zu diesem Datum für einen Fraenk-Tarif entscheiden.

Tarifstruktur und Verfügbarkeit

Fraenk bietet zwei Tarifoptionen an: 15 GB für 10 Euro monatlich und 25 GB für 15 Euro monatlich. Beide Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz. Zudem ist eine Rufnummernmitnahme ohne Zusatzkosten möglich.

Das Datenpolster soll zwischen dem 17. und 24. Februar 2025 für alle Nutzer in der App sichtbar sein. Falls Kunden es nicht sofort finden, sollen sie laut Fraenk etwas Geduld haben. Probleme bei der Aktivierung können durch das Aktualisieren oder erneute Installieren der App behoben werden. Sollte dies nicht helfen, steht ein Service-Chat zur Verfügung.

Höhere Geschwindigkeit

Zuletzt wurde die Surfgeschwindigkeit des Fraenk-Tarifs im vergangenen November erhöht. Kunden surfen nun mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, ohne dass sich die Tarifpreise verändert haben.

Darüber hinaus wurden neue Funktionen in der App bereitgestellt. Kunden können ihre SIM-Karte nun in eine eSIM umwandeln, was den Wechsel auf ein neues Gerät erleichtert. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, die Zahlungsmethode zu ändern. Wer im Bestellprozess PayPal genutzt hat, kann inzwischen auf ein SEPA-Lastschriftmandat umstellen. Die entsprechenden Informationen dazu sind auf der Fraenk-Webseite abrufbar.