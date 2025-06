Vor 20 Jahren hat Apple Podcasts in iTunes integriert

Apple blickt auf 20 Jahre Podcasts zurück. Das Unternehmen hat zweifellos maßgeblich zum Erfolg des Mediums beigetragen. Die Basis für den Erfolg von Podcasting und auch dessen Namensgebung datiert allerdings schon etwas länger zurück. Mit dem Jubiläum erinnert Apple genau genommen lediglich an die Veröffentlichung von iTunes 4.9. Am 28. Juni 2005 wurde iTunes mit diesem Update nicht nur grundsätzlich mit Podcasts kompatibel, sondern Apple hat in diesem Zug damals auch gleich ein eigenes Podcastverzeichnis auf die Beine gestellt.

Beides waren zuvor noch unabhängig gepflegte Projekte. Das Abonnement von Podcasts lief zuvor ausschließlich über eigenständige Software und bei der Suche nach Inhalten war man von händisch gepflegten Verzeichnissen abhängig. In Deutschland waren wir hier an vorderster Stelle mit dabei, und dies nicht nur mit dem Angebot eines deutschlandweiten Podcast-Verzeichnisses, sondern auch mit frühen Eigenproduktionen. Die allererste deutschsprachige Podcastfolge hatten wir auf einem iPod mit angestecktem Belkin-Mikrofon in einem Berliner Mediamarkt produziert. Später hatten Leser von ifun.de (damals noch iPodFun.de) die Möglichkeit, selbst produzierte Beiträge mit maximal einer Minute Länge einzusenden, die von uns dann als “One Minute Podcast” veröffentlicht wurden.

iTunes-Integration als wichtiger Schritt

Mit der iTunes-Integration von Podcasts hat Apple das Thema zwar ein Stück weit für sich proklamiert, allerdings hat dieser Schritt das Medium deutlich vorangebracht. Plötzlich musste niemand mehr nach Software und Inhalten suchen, sondern ein iPod war zugleich auch die Eintrittskarte in eine Welt des neuartigen Medienkonsums.

Apple begeht den 20. Geburtstag der Podcast-Integration in iTunes mit einer Auswahl von 20 Podcast-Favoriten aus 20 Jahren, die nach Angaben des Unternehmens zeigen sollen, wie weit Podcasting gekommen ist und wohin es in den kommenden zwei Jahrzehnten noch gehen kann. Die Sendungen stammen allerdings ausschließlich aus dem englischsprachigen Ausland und es ist unwahrscheinlich, dass sich Apple Deutschland hier mit einer rein deutschen Auswahl anschließt.