15 Watt im Fahrzeug: Neue Qi2-Magnethalterung von Amegat

Der Zubehör-Anbieter Amegat, dessen großen Unterwegs-Akku für MacBook und iPhone wir uns in der vergangenen Woche angeschaut haben, ist mit einem neuen Kfz-Ladegerät am Start, das mit einem iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 kompatibel ist.

Das magnetische Ladegerät verbaut den brandneuen Qi2-Standard und konkurriert damit direkt mit dieser Ladelösung von ESR, der bislang einzigen uns bekannten Qi2-Magnethalterung. Anders als ESR setzt Amegat jedoch nicht auf ein rechteckiges Modul, sondern beschränkt sich auf einen kreisrunden Ladeteller, der über einen nach unten ausgerichteten USB-C-Port mit Energie versorgt wird.

Für die optimale Ladung wird ein USB-C-Anschluss mit 20 Watt Power Delivery vorausgesetzt, prüft also den von euch eingesetzten 12 Volt Adapter, ob dieser ausreichend Leistung liefert – sowas hier sollte ausreichen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, dann kann die Magnethalterung das iPhone mit 15 Watt aufladen. Ein iPhone 15 sollte in 90 Minuten so von null auf 100 Prozent geladen werden.

Nach Angaben des Anbieters ist das Befestigungssystem des neuen Autoladegerätes mit den meisten horizontalen und vertikalen Lüftungsgittern kompatibel, runde Lüftungsschlitze sind möglicherweise jedoch nicht geeignet.

Günstiger als ESR

Amegat listet die Neuvorstellung offiziell für 29,99 Euro, bietet derzeit aber den Aktionscode 20DHDQ3110 an, der den Verkaufspreis um 20 Prozent reduziert und so auf nur noch 23,99 Euro drückt. Zum Vergleich: die Konkurrenz von ESR kostet (ebenfalls unter Berücksichtigung des laufenden 20 Prozent Angebotes) 28,55 Euro und damit rund fünf Euro mehr.

Das Ladegerät lässt sich auch in Kombination mit iPhone-Hüllen einsetzen, allerdings sollte darauf geachtet werden, dass es sich um MagSafe-kompatible Schutzhüllen mit eigenen Magneten handelt.