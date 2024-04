Zum „Tag der Erde“: Tiefstpreise auf nachhaltige(re) Anker-Accessoires

Wie viele Unternehmen wirbt auch der Zubehöranbieter Anker für den Kauf seiner Produkte inzwischen mit einem gewissen Nachhaltigkeits-Anspruch.

Das Unternehmen reduziert seit einiger Zeit aktiv den Einsatz von Kunststoffen in Produkten und Verpackungen, setzt bei ersten Produktlinien auf die Verarbeitung biobasierter Materialien wie Mais und Zuckerrohr und versucht zunehmend auf recycelte Kunststoffe umzusteigen, um den Verbrauch erdölbasierter Ressourcen zu verringern. Bis 2027, so der Plan, soll gar kein Kunststoff mehr in den Verpackungen des Anbieters zum Einsatz kommen.

Auf dem Weg dahin hat Anker im Jahr 2022 seine Verpackungsprozesse neu gestaltet und den Kunststoffverbrauch dadurch bereits um 33 Prozent gesenkt. Eigenen Angaben zufolge kümmert sich das Unternehmen zudem aktiv um die Entwicklung und Implementierung energieeffizienter Technologien.

„Tag der Erde“-Sale

Kurz: Zum heutigen „Zum Tag der Erde“ kann der Zubehör-Anbieter durchaus einige Nachhaltigkeits-Fortschritte für sich verbuchen und nimmt den Earth Day zum Anlass, neue Bestellungen heute mit Rabatten von bis zu 40 Prozent und zusätzlichen Gratisgeschenken zu goutieren.

Dafür hat Anker einzelne Zubehör-Neuheiten sowohl auf amazon.de reduziert als auch eine Aktionsseite im hauseigenen Online-Store geschaltet, auf der aktuelle Veröffentlichungen wie die neue, faltbare MagGo-Ladestation für 93,49 Euro statt 109,99 Euro angeboten werden, was dem bisherigen Tiefstpreis entspricht.

Ebenfalls deutlich günstiger ist die neue MagGo Power Bank mit einer Ladeleistung von 15 Watt, die zum Anlass des heutigen Tags der Erde für nur 76,49 Euro statt dem Listenpreis von 89,99 Euro verkauft wird.

Wieder verfügbar und ebenfalls um 19 Prozent von 159 auf nur noch 129 Euro reduziert ist der 3-in-1-Cube von Anker, der Anfangs exklusiv über Apple verkauft wurde, sich inzwischen aber auch bei Amazon ordern lässt und iPhone, AirPods und Apple Watch gleichzeitig mit Strom versorgt.