ZDF-App soll jetzt besser funktionieren

Das ZDF ist immer noch dabei, die Fehler in seiner im März komplett überarbeiteten App zu korrigieren. Freut euch aber nicht zu früh. Die von zahlreichen Nutzern beanstandeten Änderungen der Benutzeroberfläche sowie das Fehlen von zuvor vorhandenen Funktionen sind hiervon nicht betroffen. In erster Linie geht es darum, dafür zu sorgen, dass sich die vorhandenen Funktionen zuverlässig nutzen lassen.

Lasst euch zudem nicht von der vom ZDF veröffentlichten Beschreibung der mit dem Update auf Version 6.1.0 verbundenen Neuheiten irritieren. Hier wird dafür geworben, dass man mit diesem Update auch Filme herunterladen und offline schauen kann. Diese Funktion ist allerdings schon längere Zeit integriert und der Hinweis könnte höchstens bedeuten, dass dies nun auch zuverlässig funktionieren soll. Im Zusammenhang mit den Vorversionen wurden hier immer mal wieder Fehler gemeldet.

Filme und Serien über ZDF-App downloaden

Die Möglichkeit zum Download von einzelnen Filmen oder Serienfolgen für die Offline-Nutzung versteckt sich gemeinsam mit den Optionen zum Teilen und Merken der Videos in dem durch drei Punkte gekennzeichneten „Mehr-Menü“. Wählt man hier „Offline schauen“, so hat man die Möglichkeit, das Video auf das iPhone herunterzuladen. Bei manchen Filmen oder Serienfolgen wird hier ergänzend zu der durch den Link „Mit TV Ton offline schauen“ gekennzeichneten deutschen Fassung auch die Möglichkeit zum Download mit Originalton angeboten.

Die verfügbaren Versionen hängen ebenso wie die Dauer der Verfügbarkeit der Downloads davon ab, wie der Sender die Inhalte lizenziert hat. Insbesondere bei zugekauften Videos muss man damit rechnen, dass diese vergleichsweise schnell auch wieder verschwinden.

Nutzer wünschen sich die alte App zurück

Grundsätzlich hält die Kritik an der im März erfolgten Überarbeitung der ZDF-Mediathek und der zugehörigen App an. Unter anderem wird kritisiert, dass das ZDF die Kompatibilität mit älteren Geräten gestrichen hat und jetzt mindestens iOS 16 verlangt. Gerade für die Nutzung auf dem Sofa sind vielerorts auch noch alte iPad-Generationen in Verwendung. Die anfangs gemeldeten Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung der App auf Apple TV scheinen nach den letzten Updates von ZDF und Apple inzwischen behoben zu sein.