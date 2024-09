Xbox Game Pass wird in die Xbox-App integriert

Microsoft will die Funktionen seiner App Xbox Game Pass in die bestehende Xbox-App für mobile Geräte integrieren. Spätestens von November an sollen dann alle zentralen Funktionen, die bisher in der separaten Game-Pass-App verfügbar waren, in die Xbox-App integriert sein. Diese Umstellung wird es Microsoft zufolge den Nutzern ermöglichen, von zentraler Stelle aus auf den gesamten Spielekatalog für die Xbox zuzugreifen und zudem ihre Game-Pass-Mitgliedschaft zu verwalten.

Microsoft hat die Neuerung in seinem Xbox-Blog angekündigt. Die Umstellung soll bereits in dieser Woche anlaufen, zunächst jedoch ausschließlich Xbox-Beta-Mitgliedern vorbehalten bleiben.

Bestehende Funktionen der Xbox-App, wie die Verbindung mit Freunden, Party-Chats oder das Teilen von Spielclips und Screenshots, werden auch in Zukunft über die App zur Verfügung stehen. Zudem können Nutzer weiterhin Spiele von unterwegs auf ihre Konsole installieren und Erfolge sowie Spielstatistiken abrufen.

Auf ein in die Xbox-App integriertes Spiele-Streaming dürft ihr allerdings erstmal nicht hoffen. Microsoft hat dieser Option bereits im Frühjahr eine Absage erteilt und seine Meinung seither offenbar nicht geändert. Um im Rahmen von Xbox Cloud Gaming verfügbare Spiele auf iOS- oder Android-Geräten zu streamen, muss man weiterhin auf die Webseite xbox.com/play ausweichen und einen unterstützten Browser verwenden.

Game-Pass-App ab November inaktiv

Nutzer der Game-Pass-Option sollen darauf achten, dass sie die Xbox-App von Microsoft stets in der aktuellen Version verwenden. Den Planungen von Microsoft zufolge ist die Game-Pass-App spätestens im November überflüssig. Von da an wird es dann auch nicht mehr möglich sein, die Anwendung separat herunterzuladen und zu installieren.

Beim Xbox Game Pass handelt es sich um ein Videospielabo von Microsoft, das in vier verschiedenen Tarifstufen angeboten wird. Die Preise dafür belaufen sich zwischen 6,99 Euro und 17,99 Euro im Monat.