„Wo ist?“-Anhänger von Ugreen kurze Zeit nur 8,99 Euro

Der „Wo ist?“-Tracker Ugreen Fine Track ist momentan so günstig wie noch nie erhältlich. Das Zubehör lässt sich bei Amazon zum absoluten Bestpreis von 8,99 Euro bestellen. Dieser Preis setzt sich aus einer Reduzierung auf 11,99 Euro und einem zusätzlich verfügbaren Rabattcoupon über 3 Euro zusammen. Regulär liegt der Preis für das erst seit Februar erhältliche Zubehör bei 17,99 Euro.

Der „Wo ist?“-Tracker von Ugreen unterscheidet sich deutlich von den sonst zumeist chipförmigen AirTag-Alternativen anderer Anbieter. Die quadratische Form mit einer seitlich integrierten Öffnung für einen Schlüsselring ist für unseren Geschmack eleganter, insbesondere wenn man den Tracker am Haus- oder Autoschlüssel befestigen will.

Schlaufe und Aufkleber mit dabei

Im Lieferumfang ist darüber hinaus noch ein Set mit Aufklebern enthalten, auf denen Objekte wie ein Fahrrad, ein Auto oder ein Schlüssel dargestellt sind und auf die man unserer Meinung nach auch gut verzichten kann. Die bunten Sticker sollen es ermöglichen, mehrere der Tracker voneinander zu unterscheiden, passen optisch aber in unseren Augen nicht sonderlich gut dazu und sind auch wenig haltbar aus Papier gefertigt. Darüber hinaus liefert der Hersteller noch eine kleine Befestigungsschlaufe mit.

Auswechselbare CR2032-Batterie

Der Tracker selbst macht aber einen sehr guten Eindruck. Das Zubehör lässt sich wie alle „Wo ist?“-Geräte von Drittanbieter als „Objekt“ in Apples „Wo ist?“-App integrieren. Zusätzlich zur Positionsanzeige in der App besteht die Möglichkeit, einen Signalton mit einer Lautstärke von bis zu 80 dB zu aktivieren, um den Anhänger besser in der näheren Umgebung zu finden. Für die Stromversorgung sorgt eine mitgelieferte Knopfzellenbatterie vom Typ CR2032, die dem Hersteller zufolge im besten Fall 24 Monate lang halten soll und bei Bedarf ausgewechselt werden kann.