WLAN auf Reisen: WiFi4EU-App hilft bei der Suche nach Hotspots

Mit der WiFi4EU-App will die Europäische Kommission den Zugang zu kostenlosem WLAN im öffentlichen Raum erleichtern. Die App ist Bestandteil einer schon länger laufenden Initiative, die in mehr als 7.000 europäischen Gemeinden über 90.000 Hotspots eingerichtet hat. Seit Version 1.2.5 bringt die App einige technische Verbesserungen mit, die vor allem in der bevorstehenden Reisezeit von Nutzen sein könnten.



Nutzer können verfügbare WLAN-Hotspots auf einer interaktiven Karte einsehen und gezielt nach Land oder Region filtern. Zudem hebt die App nun ausgewählte Gebiete auf der Karte deutlicher hervor, was die Orientierung erleichtert. Auch die allgemeine Leistung wurde optimiert. Die Verbindung mit einem angezeigten Hotspot erfolgt weiterhin manuell, die Nutzung bleibt kostenlos und erfordert keine Anmeldung. Eine Speicherung oder Auswertung von Nutzerdaten findet laut Betreiber nicht statt.

Ehrenamtliche Netze außen vor

Trotz des umfangreichen Angebots steht die WiFi4EU-Initiative schon länger in der Kritik. Insbesondere in Deutschland wird bemängelt, dass bestehende Netze wie Freifunk nicht in das System eingebunden sind. Statt vorhandene Infrastrukturen zu nutzen, mussten Kommunen eigene Hotspots installieren, um förderfähig zu sein und in der App zu erscheinen. Für Freifunk-Interessierte bedeutet das, dass sie in der WiFi4EU-App keine Informationen zu bereits vorhandenen Zugängen finden.

Hinzu kommt, dass derzeit keine neuen Förderanträge gestellt werden können. Die Initiative befindet sich in einer Warteschleife, unklar ist, ob und wann eine nächste Ausbaustufe geplant ist. Entsprechend stagniert die Integration neuer Hotspots. Die App bleibt dennoch Menschen mit wenig Datenvolumen eine zusätzliche Möglichkeit, unterwegs Zugang zum Internet zu finden. Die zuletzt teils schlechten Nutzerbewertungen stammen noch aus dem Vorjahr. Ob sich mit den jüngsten Verbesserungen auch die Nutzungserfahrung verbessert hat, wird sich vor allem in der Sommerreisezeit zeigen.