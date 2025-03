Withings U-Scan Nutrio: Der Urintester mit App-Anbindung startet

Der französische Anbieter Withings hatte als erster Anbieter eine Personenwaage mit iPhone-Anbindung im Programm. Über die Jahre hinweg hat das Unternehmen sein Portfolio um zahlreiche weitere vernetzte Produkte aus dem Gesundheitsbereich erweitert. Als Nächstes steht nun mit dem U-Scan Nutrio nun ein Gerät zur Urinanalyse an.

Als Withings das Produkt vor zwei Jahren erstmals angekündigt hat, sah das Ganze noch nach einer eher für die Medizinbranche konzipierten Lösung aus. Zwischenzeitlich hat sich dann herauskristallisiert, dass Withings mit dem Gerät durchaus Privatnutzer ansprechen will.

„Automatisierter Urin-Teststreifen“

U-Scan Nutrio kann man sich als automatisierte Alternative zu Urinteststreifen vorstellen. Das Zubehör wird in der Toilette montiert und mit einer Kartusche ausgestattet, die automatisierte Urinanalysen vornimmt. In der zum Start erhältlichen Version liegt der Fokus auf der Überwachung der Ernährung des Nutzers. Der Hersteller deutet jedoch bereits an, dass zukünftig auch andere Bereiche abgedeckt werden sollen.

Withings U-Scan Nutrio setzt auf ein Abo-System. Die Basisausstattung wird für 349,95 Euro angeboten und beinhaltet die Möglichkeit, insgesamt 22 Tests durchzuführen. Die Häufigkeit der Tests kann vom Nutzer gewählt werden und beträgt zwischen zwei und vier Messungen pro Woche. Die Ergebnisse werden dann jeweils automatisch an die Withings-App übertragen.

Nachfüllpackungen mit der gleichen Anzahl an Tests sind zum Preis von 99,95 Euro erhältlich, alternativ dazu bietet Withings auch sogenannte Intensiv-Pakete mit der doppelten Anzahl zum Preis von 179,96 Euro an.

Zunächst nur für registrierte Nutzer verfügbar

Für einen offiziellen Verkaufsstart des Withings U-Scan Nutrio gibt es noch keinen konkreten Termin. Der Hersteller hat nun damit begonnen, die interne Testphase auf Nutzer auszuweiten, die sich zuvor auf einer Warteliste eingetragen und darüber ihr Interesse bekundet haben.