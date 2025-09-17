Wiedergabelisten von anderen Musikdiensten zu Apple Music übertragen

Apple bietet die Möglichkeit, Wiedergabelisten von anderen Musikdiensten zu Apple Music zu übertragen, abgesehen von drei Ausnahmen nun weltweit an. Wie Apple in einer neuen Version des zugehörigen Support-Dokuments schreibt, bleiben nun lediglich Nutzer in China, Myanmar und Russland außen vor. Für Apple-Music-Nutzer in Deutschland steht diese Option schon seit vergangenem Monat zur Verfügung. Unsere Nachbarn in Österreich und der Schweiz mussten sich dagegen länger gedulden.

Apple greift hier auf den Leistungsumfang von SongShift zurück. Der Dienstleister hat sich auf das Übertragen von Musikinhalten zwischen den einzelnen Anbietern spezialisiert. Die Funktion steht nur zahlenden Abonnenten von Apple Music zur Verfügung, wobei man mit Apples Musikdienst ohne zu bezahlen ja ohnehin nichts anfängt.

Screenshots der SongShift-App

Neben dem iPhone steht die Option zum Übertragen von Wiedergabelisten auch auf dem iPad und auf Android-Geräten zur Verfügung. Zudem lassen sich die Wiedergabelisten auch über die unter music.apple.com erreichbare Web-Oberfläche von Apple Music übertragen. Um den Vorgang zu starten, sind zusätzlich zur Anmeldung bei Apple Music auch die Anmeldedaten für den Musikdienst erforderlich, bei dem die Originale der Wiedergabelisten liegen. Der Dienst gleicht die vorhandenen Titel mit dem Katalog von Apple Music ab und legt dann nach Möglichkeit identische Wiedergabelisten im Konto des angemeldeten Nutzers an.

Deezer akzeptiert auch Text, Dateien und Links

Bereits vor Apple haben schon andere Musikdienste eine solche Option in ihr Angebot übernommen. Deezer hat beispielsweise schon vor vier Jahren den „Umzugsservice“ von TuneMyMusic in sein Angebot integriert. Auch hier kann man die Daten per App oder über eine Web-Oberfläche übertragen.

TuneMyMusic bietet nicht nur die Übertragung von Wiedergabelisten von 19 verschiedenen Anbietern zu Deezer an, sondern kann zudem auch als Text eingegebene Listen, Dateien in den Formaten TXT, CSV, M3U, M3U8, PLS, WPL, XSPF und XML oder im Internet verfügbare Wiedergabelisten verarbeiten.