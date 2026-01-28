iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 262 Artikel

Neue "Strict Account Settings" kommen

WhatsApp: Strengere Kontoeinstellungen für erhöhte Sicherheit
Der Messenger WhatsApp erweitert seine Sicherheitsfunktionen um sogenannte „Strict Account Settings“. Die neue Option richtet sich an Nutzer, die einem erhöhten Risiko gezielter digitaler Angriffe ausgesetzt sein können. Also etwa Journalisten, Anwälte, Aktivisten oder Personen des öffentlichen Lebens.

Max Whatsapp

Die Funktion soll den Schutz des eigenen Kontos mit wenigen Handgriffen deutlich verschärfen und wird schrittweise ausgerollt.

Fokus auf Schutz vor gezielten Angriffen

WhatsApp setzt seit Jahren auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten und Anrufe, die standardmäßig für alle Nutzer aktiv sind. Mit den „Strict Account Settings“ kommt nun eine zusätzliche Schutzebene hinzu, die auf besonders ausgefeilte Angriffsformen abzielt. Dabei geht es weniger um alltägliche Betrugsversuche, sondern um seltene, technisch anspruchsvolle Angriffe, bei denen gezielt einzelne Personen ins Visier genommen werden.

Die neue Einstellung arbeitet nach dem Prinzip eines digitalen Lockdowns. Sie schränkt bestimmte Funktionen bewusst ein, um potenzielle Angriffsflächen zu reduzieren. Dadurch kann sich die Nutzung der App in einzelnen Punkten verändern, was von WhatsApp ausdrücklich in Kauf genommen wird, um ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen.

Automatische Einschränkungen mit wenigen Schritten

Nach Aktivierung der „Strict Account Settings“ werden mehrere Schutzmechanismen gleichzeitig eingeschaltet. Anhänge und Medien von unbekannten Absendern werden automatisch blockiert. Anrufe von Nummern, die nicht im eigenen Kontaktbuch gespeichert sind, werden stummgeschaltet. Darüber hinaus werden weitere Einstellungen angepasst, die die Funktionsweise der App einschränken können, aber die Sicherheit des Kontos erhöhen sollen.

Die neue Option findet sich in den WhatsApp Einstellungen im Bereich Datenschutz unter dem Punkt Erweitert. Nutzer können die Funktion jederzeit wieder deaktivieren, falls sie die zusätzlichen Einschränkungen nicht dauerhaft nutzen möchten. WhatsApp sieht die „Strict Account Settings“ als Teil eines umfassenderen Sicherheitskonzepts, das insbesondere Menschen mit erhöhtem Schutzbedarf mehr Kontrolle über ihre digitale Kommunikation geben soll.

28. Jan. 2026 um 15:08 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Ist es bei euch auch so, dass das Liquid-Glas-Design wieder weg ist?

  • Hm, hört sich nach Marketing-Werbung an .
    Wenn nur unbekannte Nummern stummgeschaltet werden, und man geneigt ist zurückzurufen, wo ist da Sicherheit ? ?
    Es liegt doch wohl auf der Hand dass echte Sicherheit so aussieht, dass Spam und irgendwelche Atacken erst gar nicht auf das Smartphone durchgestellt werden ! Da können bestimmt auch die Mobilfunk Konzerne eine erste , wenn nicht sogar die wichtigste Hürde für Müll sein.

  • Jean-Jacques Chabérnàque

    Die beste Sicherheitsoption ist Whatsapp nicht zu benutzen.

  • Bei mir auch, leider. Mir hat das Liquid Glas in WA sehr gefallen. Hinzu ist der Chat-Reiter nun unten ganz links und nicht mehr der zweite von rechts. Die neue Anordnung sagt mir persönlich nicht so zu. Wo vorher Chat war ist nun Aktuelles. Drücke instinktiv nun immer zu diesen Kanälen, richtig doof. Mal schauen, wann mein Daumen sich daran gewöhnt hat.

  • Ich bin seit Jahren in der TestFlight Beta und hatte bisher nichtmal den Hauch eines Liquid Glas Designs. Echt schwache Performance

  • Braucht es da eine neue WhatsApp Version oder warum finde ich das bei mir (noch) nicht in den erweiterten Datenschutz Einstellungen?

  • Das beste am Artikel sind die Kommentare.
    Ohne auf den Inhalt des Artikels auch nur kurz einzugehen, wechseln die Kommentare in 10 von 15 zu Liquid Glass.
    :-)) Sehr gut :-))

