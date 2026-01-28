Neue "Strict Account Settings" kommen
WhatsApp: Strengere Kontoeinstellungen für erhöhte Sicherheit
Der Messenger WhatsApp erweitert seine Sicherheitsfunktionen um sogenannte „Strict Account Settings“. Die neue Option richtet sich an Nutzer, die einem erhöhten Risiko gezielter digitaler Angriffe ausgesetzt sein können. Also etwa Journalisten, Anwälte, Aktivisten oder Personen des öffentlichen Lebens.
Die Funktion soll den Schutz des eigenen Kontos mit wenigen Handgriffen deutlich verschärfen und wird schrittweise ausgerollt.
Fokus auf Schutz vor gezielten Angriffen
WhatsApp setzt seit Jahren auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten und Anrufe, die standardmäßig für alle Nutzer aktiv sind. Mit den „Strict Account Settings“ kommt nun eine zusätzliche Schutzebene hinzu, die auf besonders ausgefeilte Angriffsformen abzielt. Dabei geht es weniger um alltägliche Betrugsversuche, sondern um seltene, technisch anspruchsvolle Angriffe, bei denen gezielt einzelne Personen ins Visier genommen werden.
Die neue Einstellung arbeitet nach dem Prinzip eines digitalen Lockdowns. Sie schränkt bestimmte Funktionen bewusst ein, um potenzielle Angriffsflächen zu reduzieren. Dadurch kann sich die Nutzung der App in einzelnen Punkten verändern, was von WhatsApp ausdrücklich in Kauf genommen wird, um ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen.
Automatische Einschränkungen mit wenigen Schritten
Nach Aktivierung der „Strict Account Settings“ werden mehrere Schutzmechanismen gleichzeitig eingeschaltet. Anhänge und Medien von unbekannten Absendern werden automatisch blockiert. Anrufe von Nummern, die nicht im eigenen Kontaktbuch gespeichert sind, werden stummgeschaltet. Darüber hinaus werden weitere Einstellungen angepasst, die die Funktionsweise der App einschränken können, aber die Sicherheit des Kontos erhöhen sollen.
Die neue Option findet sich in den WhatsApp Einstellungen im Bereich Datenschutz unter dem Punkt Erweitert. Nutzer können die Funktion jederzeit wieder deaktivieren, falls sie die zusätzlichen Einschränkungen nicht dauerhaft nutzen möchten. WhatsApp sieht die „Strict Account Settings“ als Teil eines umfassenderen Sicherheitskonzepts, das insbesondere Menschen mit erhöhtem Schutzbedarf mehr Kontrolle über ihre digitale Kommunikation geben soll.
