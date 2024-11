WhatsApp markiert Entwürfe und startet eigene Chat-Listen

WhatsApp verteilt gerade wieder zwei neue Funktionen in Deutschland. Chat-Nachrichten können jetzt einen besonderen Entwurfsstatus erhalten und die vor kurzem angekündigte Möglichkeit, eigene Chat-Listen zu erstellen, zeigt sich inzwischen ebenfalls auf den Geräten deutscher Nutzer.

Mit den neuen Chat-Entwürfen steigert WhatsApp in jedem Fall den Komfort bei der Benutzung der Messenger-App. Zwar sind in einem Chat-Fenster eingegebene, aber nicht abgesendete Texte auch bislang schon nicht verloren gegangen, man musste sich allerdings merken, dass die Nachricht noch nicht abgeschickt ist.

Jetzt erinnert WhatsApp an angefangene aber nicht versendete Nachrichten, indem die entsprechenden Chats im Chat-Verlauf stets an oberster Stelle und zudem mit dem in grün verfassten Hinweis „Entwurf“ angezeigt werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass man das Fertigstellen einer Nachricht vergisst oder man nicht mitbekommt, dass man den Text versehentlich nicht abgeschickt hat.

Chats in eigenen Filterlisten verwalten

Die Einführung der sogenannten „Chat-Listen“ hat WhatsApp bereits im vergangenen Monat angekündigt, und mittlerweile steht die Funktion auch in Deutschland zur Verfügung.

Mit den eigenen Chat-Listen kann man die standardmäßig im oberen Bereich des Chat-Verlaufs angezeigten Filter erweitern und seine Gesprächspartner in eigenen Rubriken wie etwa „Arbeit“ oder „Freunde“ einsortieren. Auf diese Weise behält man einerseits besser den Überblick und kann zudem einfacher unterscheiden, welche der ungelesenen Nachrichten tatsächlich relevant sind oder vielleicht auch bis zum Arbeitsbeginn am nächsten Tag liegen bleiben können.

Von Haus aus bietet WhatsApp ja schon die Kategorien „Ungelesen“, „Favoriten“ und „Gruppen“ an. Über das Plus-Symbol rechts neben diesen Standardlisten kann man weitere, eigene Listen erstellen und mit ausgewählten Kontakten füllen.

Die Listen lassen sich jederzeit im Nachhinein bearbeiten, indem man die entsprechende Taste länger gedrückt hält. Und ganz wichtig: Hier findet sich dann auch die Möglichkeit, die Reihenfolge der Anzeige den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu sortieren.