Waze mit KI-Störungsmeldung und HERE WeGo mit Offline-Automatik

Bei kostenlosen Navigations-Apps für das iPhone denken wir immer zuerst an Apple Karten und Google Maps. Darüber hinaus finden sich aber auch zahlreiche weitere Alternativen, die ab und an eine Erwähnung verdienen.

Die ebenfalls von Google verantwortete Navi-App Waze hat mit „Conversational Reporting“ – wir sagen einfach mal Sprachmeldungen dazu – ein spannendes neues Feature vorgestellt, das auf Googles KI-Projekt Gemini basiert.

Mithilfe der Sprachmeldungen wollen die Waze-Entwickler das Melden von Verkehrsstörungen und Hindernissen einfacher machen, indem sie die größte Hürde dabei beseitigen. Anstatt sich mühsam auf dem Bildschirm durch die Meldungsdetails zu klicken, was man als Fahrer ja ohnehin unterlassen sollte, kann man Waze jetzt auch per Sprachchat über solche Vorkommnisse informieren. Waze hat dazu auch gleich ein nettes Video veröffentlicht, das uns auf einen Taxi-Trip durch New York mitnimmt.

Wie im Video zu sehen ist, handelt es sich dabei keineswegs um eine schlichte Diktierfunktion, sondern die KI kommuniziert mit dem Fahrer und stellt wenn nötig auch Rückfragen wie „Kannst du genauer beschreiben, was du siehst?“.

Die neue Funktion startet zunächst in Form einer geschlossenen Beta für einen kleinen Kreis ausgewählter Waze-Nutzer. Es sei jedoch geplant, über die kommenden Monate hinweg mehr Sprachen zu unterstützen und auch mehr Nutzer einzubeziehen.

„HERE WeGo Maps“ mit automatischem Offline-Modus

Als Geheimtipp unter den Navigations-Apps betrachten viele iPhone-Besitzer die App HERE WeGo Maps. Die Anwendung werden viele noch mit dem Namen Nokia in Verbindung bringen, zwischenzeitlich steht jedoch ein Konsortium verschiedener Investoren hinter der App, darunter verschiedene deutsche Automobilhersteller und -zulieferer.

„HERE WeGo Maps“ lässt sich kostenlos laden und ergänzt in der neuesten Version einen automatischen Offline-Modus, der aktiviert wird, wenn sich die Netzwerkverbindung während der Navigation verschlechtert.

Hierfür ist natürlich erforderlich, dass man die benötigten Karten auf dem iPhone gespeichert hat. Die Funktion soll für einen reibungsloseren Wechsel zwischen Online- und Offline-Modus sorgen und somit eine unterbrechungsfreie Navigation ermöglichen.