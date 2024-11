waipu.tv und WOW Filme & Serien: Jahreszugriff für 60 Euro

Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv bietet aktuell in Kooperation mit dem Video-Streaming-Dienst WOW ein neues Aktionspaket an, das Nutzern eine vergünstigte Kombination aus TV- und Streaming-Zugriff offeriert. Im Rahmen der Aktion erhalten Neukunden das sogenannte „Perfect Plus Jahrespaket“ von waipu.tv inklusive eines WOW Filme & Serien-Jahresgutscheins zum Monatspreis von 5 Euro.

12 Monate je 5 Euro

Der Gutschein für 12 Monate WOW Filme & Serien hat einen Wert von 119,76 Euro, trudelt per E-Mail ein und muss dann nur noch bis spätestens 31.12.2024 eingelöst werden.

Das Aktionsangebot hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Wird nicht gekündigt, erhöht sich die Monatsgebühr nach Ablauf der Mindestlaufzeit auf den regulären Preis von 12,99 Euro pro Monat für waipu.tv „Perfect Plus“. Das waipu.tv-Abonnement kann dann monatlich gekündigt werden.

waipu.tv „Perfect Plus“umfasst fast 296 TV-Sender, darunter 72 Pay-TV-Sender, und bietet Zugriff auf über 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Zudem sind eine Aufnahmefunktion mit bis zu 100 Stunden Speicherplatz sowie Optionen zum Pausieren und Neustarten von Sendungen integriert.

Der WOW Gutschein ermöglicht 12 Monate Zugriff auf eine Auswahl an Filmen und Serien von Anbietern wie HBO und WarnerTV. Dabei soll es sich um aktuelle Filme und beliebte Serien handeln, die zum Teil kurz nach Kinostart verfügbar sind. Nach Ablauf des ersten Jahres kann das WOW-Abonnement über wowtv.de zu einem monatlichen Preis von 9,98 Euro weitergeführt oder monatlich gekündigt werden.

Angebot für waipu.tv-Neukunden

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden und ist nur begrenzt verfügbar. Interessenten können das Paket auf der Webseite von waipu.tv bestellen. Nach Buchung erhalten Kunden eine E-Mail mit einem Gutscheincode für WOW, der bis Ende des Jahres eingelöst werden kann. Für die Einlösung ist allerdings die Angabe von Zahlungsdaten erforderlich.

Das Aktionspaket ist mit verschiedenen Geräten nutzbar und unterstützt unter anderem macOS, iOS sowie Apple TV. Zudem besteht die Möglichkeit, Inhalte über Google Cast oder Apple AirPlay auf einen Fernseher zu übertragen.

Detaillierte Informationen zu dem neuen WOW-Bundle könnt ihr hier einsehen. Das Aktionsangebot von waipu.tv ist verfügbar, solange der Vorrat reicht, jedoch maximal bis zum 19. November 2024, 23:59 Uhr.