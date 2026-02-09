Wahl-O-Mat ist für die Baden-Württemberg-Wahl bereit

Im Frühjahr steht nicht nur neue Hardware von Apple, sondern auch die ersten Wahlen im Jahr 2026 an. Allgemeinhin wird 2026 ja als „Superwahljahr“ bezeichnet, weil in diesem Jahr in gleich fünf Bundesländern ein neues Parlament gewählt wird.

Den Auftakt bildet Baden-Württemberg mit der Landtagswahl am 8. März. Danach folgen noch die Länder Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Rheinland-Pfalz kommt in 10 Tagen

Wie gewohnt können Wähler ihre politische Meinung mit den Positionen der kandidierenden Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat ist das wohl bekannteste dafür bereitgestellte Werkzeug. Hinter dem Angebot steht die Bundeszentrale für politische Bildung in Verbindung mit ihren jeweiligen Landesablegern. Die Bundeszentrale hat das Angebot jetzt aktualisiert und sowohl im Web als auch per App um die Inhalte zur kommenden Landtagswahl in Baden-Württemberg erweitert. Die entsprechende Erweiterung für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist für den 19. Februar geplant.

Der Wahl-O-Mat wird seit 2002 angeboten und wurde den Verantwortlichen zufolge inzwischen rund 160 Millionen Mal genutzt, um sich vor Wahlen über die Positionen der Parteien zu informieren.

So funktioniert das Angebot

Das System funktioniert als Online-Fragebogen, mit dessen Hilfe man herausfinden kann, welche zu einer Wahl zugelassene Partei der eigenen Position am nächsten steht. Hierfür wird die persönliche Zustimmung zu insgesamt 38 Thesen abgefragt. Auf Basis der Antworten berechnet das Tool dann, mit welchen Parteien die größte inhaltliche Übereinstimmung besteht. Die einzelnen Thesen lassen sich auch neutral bewerten oder überspringen. Um das Ergebnis zu verfeinern, kann man die beantworteten Fragen abschließend noch einmal unterschiedlich gewichten.

Die Herausgeber des Wahl-O-Mat betonen stets, dass man das System nicht mit einer Wahlempfehlung verwechseln soll. Es geht hier ausschließlich darum, sich über die antretenden Parteien zu informieren.