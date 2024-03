„VVS Mobil“ und „Mobility Stuttgart“: Änderungen beim Deutschland-Ticket

Störungen gehören im öffentlichen Nahverkehr rund um Stuttgart längst zur Tagesordnung. Die App VVS Mobil hat diesbezüglich allerdings eine neue Variante auf Lager: Hier kommt es nicht zu Verspätungen oder Zugausfällen, sondern man kann ein in der App gekauftes Deutschland-Ticket nicht anzeigen.

Um den Fehler zu beheben, solltet ihr die neu veröffentlichte Version 2.17.2 der App installieren. Das Update behebt nicht nur das Anzeigeproblem, sondern ergänzt auch die Möglichkeit zur Verwaltung eines in der VVS-App erworbenen Deutschland-Tickets.

Mobility Stuttgart künftig ohne Deutschland-Ticket

Neuigkeiten zum Thema Nahverkehr und Deutschlandticket in der Region Stuttgart gibt es auch im Zusammenhang mit der App Mobility Stuttgart. Während es sich bei der oben erwähnten Anwendung „VVS Mobil“ um die offizielle App des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart handelt, ist „Mobility Stuttgart“ eine von der Bahn-Tochter Mobimeo entwickelte Mobilitäts-App, die nicht nur Verbindungen mit Bussen und Bahnen bereitstellen, sondern auch eine wachsende Zahl von Sharing-Anbietern integrieren will. Dazu gehören auch Fahrräder, E-Scooter und Car-Sharing-Angebote.

„Mobility Stuttgart“ geht in die entgegengesetzte Richtung von „VVS Mobil“ und wirft das Deutschland-Ticket Ende April aus der App. Aktive Abonnements werden zu diesem Termin automatisiert gekündigt und die Entwickler bereiten für den 2. Mai einen Neustart der App vor – dann allerdings ohne das integrierte Deutschland-Ticket.

Wer das Deutschland-Ticket benutzen will, soll dies künftig über eine andere App wie beispielsweise den DB Navigator tun. Man wolle den Nutzern von Mobility Stuttgart künftig eine übersichtlichere und verbesserte Reisebegleitung per App anbieten. Um dies zu erreichen, sollen Funktionen für Reisende im Nah- und Fernverkehr künftig in den Apps DB Navigator und Mobility Stuttgart gebündelt werden. Was genau das bedeutet, werden wir wohl erst Anfang Mai zu Gesicht bekommen.