Videoschnitt-App LumaFusion umfassend erweitert

LumaFusion wurde nicht ohne Grund bereits mit dem Titel „App des Jahres“ und einem „Editors' Choice Award“ von Apple ausgezeichnet. Die Anwendung gehört ohne Frage zum Besten, was man im Bereich Videoschnitt für das iPhone und das iPad im App Store finden kann. Mit einer stattlichen Liste an Verbesserungen ist LumaFusion jetzt in Version 5.0 verfügbar.

Vorweg ein Wort zum Preis der App. In der Basisversion wird LumaFusion gerade für 9,99 Euro angeboten. Die darüber hinaus in der App verfügbaren In-App-Käufe sind optional und beziehen sich in der Regel auf Spezialfunktionen wie die Erweiterung zum Multicam-Studio oder dem erweiterten Export zu Final Cut Pro. Beim „Storyblocks“-Abo handelt es sich um die Möglichkeit zum Zugriff auf lizenzfreie Videoclips, animierte Hintergründe, Soundeffekte und Musik.

Mit Version 5.0 haben die Entwickler von LumaFusion sowohl den grundlegenden Leistungsumfang ihrer App erweitert, als auch verschiedene kostenpflichtige Optionen hinzugefügt. Kostenlos können Nutzer der App unter anderem auf zusätzliche Ausrichtungsraster zugreifen und zahlreiche neue Übergänge verwenden.

Ein Teil der Neuerungen kostet extra

Darüber hinaus wird zum Preis von 20 Euro ein neuer In-App-Kauf namens Speed Ramping und erweitertes Keyframing angeboten. Mit den enthaltenen Funktionen soll man mühelos perfekte Geschwindigkeitsverläufe erstellen können. Beispielsweise ermöglicht ein Tempoeditor das präzise Einfrieren von Clips an den gewünschten Stellen. Animationen für Videos, Bilder und Effekte lassen sich in einem Bézierkurven-Editor bearbeiten und Keyframes lassen sich durch Ziehen und Halten oder Antippen optimal justieren.

Für einen ausführlichen und kompetenten Überblick über die neuen Funktionen schaut ihr euch am besten das von den Entwicklern der App veröffentlichte und oben eingebettete Video zum Update an.

Der aktuelle Kaufpreis für die App ist auf jeden Fall interessant. Normalerweise werden im App Store 29,99 Euro für LumaFusion veranschlagt.