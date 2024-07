Versteckte Codescanner-App öffnet Links und extrahiert Text

Die Kamera-Applikation des iPhones ist grundsätzlich in der Lage, QR-Codes zu erfassen und in diesen vorhandene URLs in Safari zu öffnen. Der auf dem iPhone ebenfalls vorinstallierte Codescanner macht jedoch einen deutlich besseren Job.

So blendet die Kamera-App von Apple auf dem iPhone lediglich ein gelbes Aktionsfeld zum Öffnen von erfassten QR-Codes ein, wenn ein entsprechender Code im Sucher der iPhone-Kamera ausfindig gemacht wurde. Die Aktionsfelder werden seit der Ausgabe von iOS 17 nicht mehr dynamisch in der Nähe des Codes eingeblendet und sind damit, vor allem beim einhändigen Einsatz, inzwischen etwas leichter zu treffen. Allerdings können selbst leichte Kamerabewegungen das Aktionsfeld wieder deaktivieren.

Ein suboptimales Verhalten, das Apple selbst auch schon erkannt hat und seit längerem eine Alternative zur Kamera-Applikation anbietet.

Codescanner als Alternative

So können iPhone-Nutzer auf die ab Werk vorinstallierte Applikation Codescanner zurückgreifen. Die System-App kann sowohl über das Kontrollzentrum als auch über die Spotlight-Suche gefunden und gestartet werden, lässt sich ansonsten jedoch weder auf dem iPhone-Homescreen noch in der App-Mediathek aufspüren. Der Codescanner muss vor dem Einsatz gesucht werden.

Ist die App gestartet, öffnet diese erkannte Links in den abgelichteten QR-Codes automatisch. Andere Codes, die etwa nur einen Textanteil beinhalten, werden einfach angezeigt. Nach dem Text lässt sich dann im Web suchen, zudem kann dieser zur Weiterverarbeitung auch kopiert werden.

Anders als bei der Kamera-App erfordert der Codescanner keine zusätzliche Display-Berührung. Es reicht aus, den Code mit der Kamera zu erfassen, um enthaltene Links in Safari zu öffnen.

Die Codescanner-App lässt sich über die Spotlight-Suche durch Eingabe der Anfangsbuchstaben aufrufen. Im Kontrollzentrum muss der Schnellzugriff einmal in den Systemeinstellungen aktiviert werden: Einstellungen > Kontrollzentrum > Weitere Steuerelemente > Codescanner.

Nach dem Hinzufügen des Codescanners zum Kontrollzentrum kann er dort direkt gestartet und zum Scannen neuer QR-Codes verwendet werden.