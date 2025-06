VanMoof versucht den Neustart: S6 und S6 Open vorgestellt

VanMoof versucht einen Neustart. Der niederländische Fahrradhersteller hat die ersten neuen Modelle seit seiner Insolvenz und der Übernahme durch die McLaren-Gruppe vorgestellt. Die neue S6-Serie umfasst neben dem Standardmodell S6 das kompaktere S6 Open, das sich an kleinere Fahrer richtet. Die Modelle sollen laut Hersteller auf der bisherigen Technik aufbauen und durch gezielte Überarbeitungen im Detail verbessert worden sein. VanMoof bietet die Fahrräder in den Farbvarianten Electric Blue, Drift Black und Pearl Mint an.

Bekanntes Design mit neuem Innenleben

Äußerlich bleibt das Rahmendesign der neuen VanMoof-Modelle der bisherigen Linie weitgehend treu, Änderungen finden sich lediglich im Detail. Das Innenleben der Fahrräder sei jedoch umfassend überarbeitet worden. VanMoof zufolge wurde nahezu jedes Bauteil neu konstruiert. Ziel sei es gewesen, die Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit und Wartungsfreundlichkeit zu erhöhen.

Kernstück der technischen Überarbeitung ist der sogenannte Control Core, der die Steuerung zentraler Funktionen wie Motorunterstützung, automatische Gangschaltung und Diebstahlsicherung übernimmt. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich dabei um das leistungsfähigste System, das bislang in einem VanMoof-E-Bike verbaut wurde.

„Wo ist?“-Unterstützung wartet noch auf Apples Siegel

Eine AutoShift-Funktion zur automatischen Anpassung der Gangwahl während der Fahrt ist standardmäßig integriert. Als optionale Erweiterung bietet VanMoof eine gefederte Sattelstütze sowie ein kostenpflichtiges App-Abo namens Ride Plus an. Die Möglichkeit zur Turn-by-Turn-Navigation mithilfe der App soll noch im laufenden Jahr kostenlos nachgeliefert werden. Ebenso will VanMoof auch seine neuen Fahrräder mit Kompatibilität zu Apples „Wo ist?“-Netzwerk ausstatten, hier sei allerdings die Zertifizierung noch nicht abgeschlossen.

Beide neuen Modelle werden ab sofort zum Preis von 3.298 Euro angeboten, die Auslieferung findet allerdings erst ab August statt. Eine Reservierung ist gegen eine Anzahlung von 150 Euro möglich. Der Vertrieb soll neben der eigenen Webseite auch über ein Netz von inzwischen mehr als 130 Partnerhändlern erfolgen.