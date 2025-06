V50 Ultra Complete: Wir haben das neue Mova-Flaggschiff ausprobiert

Mova zeigt sich erst seit Anfang dieses Jahres in Deutschland aktiv. Die eng mit Dreame verknüpfte Marke muss man inzwischen definitiv auf dem Schirm haben. Bereits bei unserem Review des Mova P50 Pro Ultra haben wir festgestellt, dass sich die Geräte des Anbieters in Sachen Leistung und Qualität im Premiumsegment positionieren, in der Regel jedoch günstiger zu haben sind als vergleichbare Produkte der Konkurrenz.

Mit dem Mova V50 Ultra Complete haben wir uns jetzt das derzeitige Topmodell unter den Reinigungsrobotern von Mova angeschaut. Das Gerät verfügt nicht nur über erstklassige Leistungsdaten, sondern hat eine ganze Reihe von interessanten Premiumfunktionen im Gepäck und macht sich damit insbesondere auch für Tierhaushalte interessant.

24.000 Pa und Mopp-Reinigung mit 80 Grad

Mit seiner Saugleistung von 24.000 Pa arbeitet der V50 Ultra Complete am oberen Ende der aktuellen Skala. Und auch in anderen Bereichen wird der Mova seinem Premiumanspruch gerecht. So kann die Bodenreinigung beispielsweise mit warmem Wasser durchgeführt werden und die automatische Reinigung der Wischmopps erfolgt bei 80 Grad.

Ein Teil der zahlreichen und teils auch ziemlich speziellen Features des Mova V50 Ultra Complete ist fast zu gut in der App versteckt. Besitzern des Geräts empfehlen wir auf jeden Fall, sich ausgiebig mit der zugehörigen iOS-Anwendung und deren zahlreichen Untermenüs zu beschäftigen. Insbesondere lohnt es sich, die Reinigungseinstellungen in Verbindung mit den ersten Einsätzen an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Beispielsweise bietet der Roboter auch eine Option zur UV-Behandlung nach jeder Reinigung an. Laut Hersteller lassen sich dadurch bis zu 99,99 Prozent der Bakterien auf den Wischmopps und 99,88 Prozent der Bakterien im Staubbeutel eliminieren.

Bewältigt auch größere Absätze

Der Mova V50 Ultra Complete setzt bei der Navigation eine Kombination aus einem Laser- und einem Kamerasystem ein. Eine Besonderheit ist dabei der einfahrbare Laserturm. Dadurch wird die Gesamthöhe des Roboters auf knapp neun Zentimeter verringert, was die Reinigung auch unter niedrigeren Möbeln ermöglicht. Dabei und allgemein in dunkleren Bereichen wird für bessere Hinderniserkennung automatisch ein LED-Scheinwerfer aktiviert.

Allgemein kann der Mova V50 Ultra Complete durch exakte Navigation und zuverlässiges Umfahren von Hindernissen überzeugen. Auch größere Schwellen oder Absätze stellen für das Gerät kein Problem dar. Solche Hindernisse werden automatisch in der Raumkarte erfasst und können dort auch manuell bearbeitet werden. Der Roboter richtet sich an diesen Stellen dann vorne etwas auf und kann so Höhenunterschiede von bis zu vier Zentimetern – bei zweistufigen Absätzen sogar bis zu sechs Zentimetern bewältigen. Optional kann man hier auch vorgeben, dass die beiden Antriebsräder ein Hindernis nicht gleichzeitig, sondern versetzt überqueren sollen, was beispielsweise bei Schienen von Schiebetüren von Vorteil sein kann.

Bürste und Mopp ausfahrbar

Auch in Sachen Saug- und Wischleistung hat sich der V50 bei unseren Testeinsätzen bewährt. Auf höheren Leistungsstufen sammelt der Sauger auch größere Partikel wie Trockenfutter bis hin zu Geldstücken ein. Das Doppelwalzensystem des Geräts kommt auch mit Haaren und längeren Fusseln problemlos klar. Eine ausfahrbare Seitenbürste verbessert die Reinigung in Kanten- und Eckbereichen und die integrierte Teppicherkennung arbeitet zuverlässig – allerdings haben wir das Gerät nur im Zusammenspiel mit kurzflorigen Teppichen ausprobiert.

Der Mova V50 Complete Ultra bietet neben Standardeinstellungen wie nur saugen oder gleichzeitig wischen und saugen auch den Modus „Wischen nach dem Saugen“. Insbesondere wenn Haustiere mit im Spiel sind, hat sich diese Option besonders bewährt. Das Gerät nimmt dann erstmal eine trockene Grundreinigung vor, bevor im zweiten Durchgang erneut gesaugt und zugleich auch gewischt wird.

Die Feuchtreinigung mit rotierenden Scheiben erfolgt effektiv, wobei angetrocknete Flüssigkeitsreste und dergleichen teils mehrfach behandelt werden müssen. Der Roboter bietet hier als Grundeinstellung die Möglichkeit zur Intensivreinigung, wobei die Flächen dann über ein Kreuzmuster und bis zu dreimal überfahren werden. Alternativ dazu können durch die Kameras erkannte Verschmutzungen auch eigenständig mehrfach angegangen werden. Der Erfolg hängt hier von der Farbe und Struktur des Bodens und den daraus resultierenden Erkennungsmöglichkeiten ab. Grundsätzlich arbeiten die Mopps mit gutem Anpressdruck und die ausfahrbare rechte Moppscheibe verbessert den Reinigungseffekt entlang von Kanten oder unter Vorsprüngen.

Moppt automatisch abgekoppelt

Während der Wischvorgänge kann der Sauger die Moppscheiben beim Überfahren von Teppichen anheben und umgekehrt auch die Seitenbürste anheben, wenn größere feuchte Verschmutzungen erkannt werden. Bei reinen Saugfahrten koppelt der V50 die magnetisch befestigten Moppscheiben eigenständig ab und lässt sie in der Station liegen.

Während seiner Reinigungsfahrten besucht der Roboter regelmäßig die Basisstation, um den Staubtank zu entleeren, die Moppscheiben zu reinigen und seinen integrierten Wassertank aufzufüllen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der aufgenommene Schmutz tatsächlich in den Auffangbehältern der Station landet und nicht nur verteilt wird.

Besonders eindrucksvoll ist die Geschwindigkeit, mit der sich der V50 Ultra Complete bei diesen Wartungsfahrten leise und zielsicher durch die Wohnung bewegt.

Matter-Unterstützung soll folgen

Die Mova-App haben wir oben bereits angeschnitten. Abseits der zahlreichen detaillierten Einstellungsmöglichkeiten bietet sich hier eine klassische Kartenansicht, wie wir sie auch von anderen Herstellern kennen.

Die Kartierung unterstützt mehrere Stockwerke ebenso wie die gezielte Reinigung einzelner Räume oder Bereiche. Alternativ zu den Auto-Funktionen des Roboters kann man hier auch selbst detailliert vorgeben, welche Räume mit welcher Saugleistung, wie viel Wasser und wie oft gereinigt werden sollen.

Der Mova V50 Ultra Complete lässt sich aktuell nur über die App des Herstellers und dessen eigenen Sprachassistenten steuern. Die Unterstützung von Matter und damit die mögliche Anbindung auch an Apple Home soll per Firmware-Update nachgeliefert werden.

Abmessungen und Preis

Der Roboter selbst hat einen Durchmesser von 35 Zentimetern und ist mit ausgefahrenem Laserturm etwas mehr als 11 Zentimeter hoch. Die zugehörige Basisstation ist mit 46 × 42 × 47 Zentimetern angenehm kompakt, der Staubbeutel mit 3,2 Litern und die Wassertanks mit 4 beziehungsweise 3,5 Litern sind dennoch ausreichend groß.

Die Preisempfehlung für den Mova V50 Ultra liegt bei 1.399 Euro. Diese Hausnummer sollte angesichts des gebotenen Leistungsumfangs und der – soweit wir das beurteilen können – qualitativ hochwertigen Verarbeitung nicht verwundern. Positiv erwähnenswert ist hier, dass im Lieferumfang ein umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilpaket enthalten ist. Man bekommt hier zusätzlich eine weitere Doppelbürste, zwei Seitenbürsten, zwölf Wischmopps, drei Staubbeutel und drei Luftfilter sowie je eine Flasche Boden- und Haustierreiniger mit dazu.