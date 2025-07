USB-C-Kabel mit abgewinkeltem Stecker ab 2,50 Euro

Bei Amazon sind die USB-C-Kabel von Ainope aktuell in verschiedenen Ausführungen zu Spottpreisen erhältlich. Die Kabel sind in unterschiedlichen Zusammenstellungen und Längen schon zu Einzelpreisen von rund 2,50 Euro erhältlich.

Mit Nylonmantel und 90°-Stecker

Beginnen wir mit den als Doppelpack erhältlichen grauen USB-C-Kabeln mit zwei Metern Länge. Wenn man den Aktionscode auf der Produktseite aktiviert, bezahlt man hier gerade lediglich 5,49 Euro für zwei Kabel.

Die Kabel machen einen vernünftigen Eindruck und sind in eine Hülle aus geflochtenem Nylon eingepackt. Als besonderes Feature ist einer der beiden USB-C-Stecker um 90 Grad angewinkelt, was die Belastung im Alltagseinsatz reduzieren und dementsprechend die Lebensdauer des Kabels erhöhen soll.

Alternativ zu der Version in Grau ist das Kabel auch in Schwarz erhältlich. Für die etwas edlere Optik werden im Doppelpack derzeit 5,99 Euro – also 3 Euro pro Kabel veranschlagt.

2 × 2 und einmal 3 Meter im Paket

Wenn’s noch etwas mehr sein darf, kann man die Kabel von Ainope auch im Dreierpack kaufen und erhält dann zu den beiden zwei Meter langen Kabel noch eines mit drei Metern Länge dazu – ebenfalls mit Nylon ummantelt und mit einem abgewinkelten Stecker am einen Ende. Der Einzelpreis für die Farbe Rot liegt hier mit 2,66 Euro nur unwesentlich höher, insgesamt werden hier an der Kasse 7,99 Euro fällig.

Auch hier kann man gegen Aufpreis eine etwas schlichtere Farboption wählen. In Schwarz ist das Set mit den drei Kabeln derzeit für 8,99 Euro erhältlich.

0,5 Meter lang für 2,50 Euro

Der Anbieter bietet seine Kabel zudem auch als kurze, lediglich 50 Zentimeter lange Version im Doppelpack an. Auch hier ist die Ausführung mit Nylonmantel und abgewinkeltem Stecker identisch. Den günstigsten Preis erhält man mit 4,99 Euro für zwei Kabel wieder für die Version in Grau. Andere Farben sind in dieser Ausführung aktuell ohnehin nicht lieferbar.