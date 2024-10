Update-Probleme: Auch aktuelle Beta-Version von watchOS 11.1 fehlerhaft

Apple musste erneut ein Update nach seiner Veröffentlichung zurückziehen. Dieses Mal ist glücklicherweise nur eine Beta-Version betroffen. Interessant dürfte das Thema allerdings für alle Apple-Nutzer sein, die sich für Apples offenes Beta-Programm registriert haben und regelmäßig Vorabversionen der neuen Betriebssysteme nutzen. Beta bedeutet eben auch, dass die Software nicht nur kleinere, sondern zum Teil auch gravierende Fehler enthalten kann. Apple weist nicht ohne Grund darauf hin, dass man die Vorabversionen der neuen Betriebssysteme nicht auf produktiv genutzten Geräten installieren soll.

Apple has pulled watchOS 11.1 beta 3.

Users on the MacRumors forums and Reddit have complained about their watches "locking up" until rebooted.

This comes after Apple has recently pulled iPadOS 18.0 for M4 iPads and HomePod Software 18.1 beta 2 for bricking concerns.

