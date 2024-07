Universitätsspital Basel wertet EKG-Daten der Apple Watch online aus

Das Universitätsspital Basel bietet die Möglichkeit zur Online-Diagnostik von Herzrhythmusstörungen an. Als Basis dienen hierbei die EKG-Daten der Apple Watch und anderer Smartwatches mit integriertem Herzsensor. Der Service wurde als Basel Wearable Clinic neu vorgestellt und lässt sich auch von Anwendern aus Deutschland nutzen.

Der Service der digitalen Klinik setzt auf die auch bei den neueren Modellen der Apple Watch verfügbaren Funktionen zur Herzgesundheit auf. Die Uhr bietet neben der Möglichkeit, ein EKG zu erstellen, auch eine Funktion zur Überwachung des Herzrhythmus. Werden Unregelmäßigkeiten beim Herzrhythmus erkannt, kann dies ein Anzeichen für Vorhofflimmern sein. Die Apple Watch kann ihren Besitzer in solchen Fällen benachrichtigen, für eine sachkundige Auswertung und Diagnose ist dann allerdings der Besuch bei einem Facharzt erforderlich.

Befund kommt innerhalb weniger Stunden

In diese Lücke will der neue Service des Basler Universitätsspitals springen. Die Mediziner der „Wearable Clinic“ bieten an, die von der Uhr bereitgestellten Daten direkt zu analysieren, um die zeitliche Lücke zwischen dem Auftreten einer Rhythmusstörung und einem möglichen Arzttermin zu überbrücken. Gerade bei Herzrhythmusstörungen ist es mitunter schwer, eine Unregelmäßigkeit mit zeitlichem Abstand zu reproduzieren. Zudem versprechen sich die Mediziner, auf diese Weise eine effizientere Therapie zu ermöglichen. Für eine endgültige Diagnose seien so auch weniger Untersuchungen nötig.

Die EKG-Daten werden dabei direkt auf der Webseite der Klinik hochgeladen oder per E-Mail versendet. Die Daten werden dann beim Universitätsspital Basel analysiert und fachärztlich interpretiert. Innerhalb von nur wenigen Stunden sollen die Patienten dann einen schriftlichen Befund mit einer Empfehlung für das weitere Vorgehen erhalten. Für diesen Service fallen 20 Schweizer Franken Gebühren an.

Bei der Apple Watch lassen sich die EKG-Daten über die Health-App exportieren. Hierfür wählt man in der Kategorie „Herz“ den Punkt „Elektrokardiogramme (EKG)“ und dort den neuesten Eintrag aus. Dieser kann dann als PDF exportiert und auf die gewünschte Weise weitergeleitet werden.