Umrechnungs-App „Measures“ nach 8 Jahren wieder auf aktuellem Stand

Der Einheiten-Umrechner Measures zählt wohl zu den ältesten im App Store für iOS verfügbaren Apps aus Deutschland. Und nachdem der Entwickler a acht Jahre lang kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte, schien das Schicksal der Anwendung bereits besiegelt. Jetzt überrascht „Measures“ mit dem ersten Update seit 2017. Die neue Version 3.0 bringt eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche, ein erweitertes Favoriten-System und Verbesserungen bei der Suche und der Gesamtleistung.

Die App „Measures“ richtet sich ihrem Entwickler zufolge an Wissenschaftler, Ingenieure, Studenten und Profis, die präzise Umrechnungen benötigen. Wenn ihr lediglich ab und an mal Zentimeter in Zoll oder dergleichen wandeln wollt, reichen die Funktionen von Siri & Co. völlig aus. „Measures“ präsentiert sich als Multitool für Umrechnungen aller Art und wirbt damit, 971 Einheiten aus 40 Kategorien zu unterstützen und dabei auch Wechselkurse von 173 Währungen in Echtzeit zu berücksichtigen.

Auch exotische Umrechnungen inklusive

Neben klassischen Maßeinheiten wie Länge, Masse, Volumen oder Temperatur berücksichtigt „Measures“ auch wissenschaftliche Größen wie Energie, Druck, Viskosität oder Dichte. Zudem deckt die App auch Umrechnungen aus speziellen Anwendungsbereichen wie Kleidergrößen, Blutzuckerwerten oder typografischen Maßen mit ab.

Zusätzlich zu ihren Umrechnungsfunktionen verfügt die App über die Möglichkeit, häufig genutzte Umrechnungen als Favoriten zu speichern. Ergänzend dazu steht Nutzern auch ein integrierter wissenschaftlicher Taschenrechner zur Verfügung.

Bis auf Wechselkurse komplett offline

„Measures“ lässt sich grundsätzlich in vollem Umfang offline verwenden. Lediglich für eine verlässliche Währungsumrechnung ist eine Internetverbindung erforderlich, da die dabei zugrunde liegenden Wechselkurse fortwährend aktualisiert werden, um aktuelle Werte zu gewährleisten.

Wer „Measures“ irgendwann bereits käuflich erworben hat, kann das Update auf Version 3.0 kostenlos im App Store laden. Bei einem Neukauf fällt ein vertretbarer Kaufpreis in Höhe von 1,99 Euro an.