Ultimate Ears Miniroll erstmals im Preis reduziert

Als Weihnachtsgeschenk kommt sie nicht mehr rechtzeitig an, einen Hinweis ist die Aktion aber trotzdem wert. Die erst seit kurzer Zeit hierzulande erhältliche Neuauflage des Bluetooth-Lautsprechers Ultimate Ears Miniroll wird jetzt erstmals deutlich günstiger angeboten. Bei Amazon wird das Gerät momentan in Schwarz für 61,01 Euro und in Blau für 67,56 Euro angeboten. Der Hersteller nimmt ansonsten 79,99 Euro für den kleinen Lautsprecher.

Die neue Variante mit Namen „Ultimate Ears Miniroll“ ist zwar etwas kleiner als die schon seit einigen Jahren nicht mehr erhältliche ursprüngliche Version des Geräts, das Grundkonzept bleibt jedoch erhalten. Ultimate Ears will hier einen kompakten und vielseitig verwendbaren Bluetooth-Lautsprecher anbieten, der sich besonders durch flexible Befestigungsmöglichkeiten auszeichnet.

Praktische Befestigungsschlaufe

Auf der Rückseite befindet sich eine Kunststoffschlaufe, die als Haltegurt für den Lautsprecher dient. Sie ermöglicht es auch, die Ultimate Ears Miniroll an Griffen, Stangen oder Trägern von Rucksäcken und Taschen zu befestigen. Die kompakte Größe des Geräts soll die hier gebotene Flexibilität unterstützen, der kreisrunde Lautsprecher hat einen Durchmesser von 10,5 Zentimetern und ein Gewicht von 279 Gramm.

Die Akkulaufzeit der Ultimate Ears Miniroll wird vom Hersteller mit bis zu zwölf Stunden angegeben. Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Wasser und Staub geschützt und so gefertigt, dass der Lautsprecher sich im Alltag als besonders robust und stoßfest erweist und auch Stürze aus bis zu 120 Zentimetern Höhe übersteht.

Party-Modus per App

In Verbindung mit der von der Ultimate-Ears-Mutter Logitech angebotenen App UE Boom ist es möglich, die Equalizer-Einstellungen des Lautsprechers anzupassen und wenn vorhanden, auch mehrere davon zu einem gemeinsamen „Party-System“ zu kombinieren. Laut Herstellerangaben lassen sich auf diese Weise bis zu 150 Lautsprecher verbinden.