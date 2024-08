Ugreen: Neue Nexode-Geräte zum Einführungspreis

Der Zubehöranbieter Ugreen hat sein Nexode-Portfolio Anfang Juli um zwei neue Powerbanks mit Display erweitert, die sich durch unterschiedliche Leistungsdaten und Ausstattungen auszeichnen. Eineinhalb Monate nach ihrem Marktstart sind beide Modelle nun für einen begrenzten Zeitraum erneut zu ihren reduzierten Einführungspreisen erhältlich.

Basis-Modell mit 100 W und 12.000 mAh

Das Basis-Modell der neuen Nexode-Geräte bringt es auf eine Kapazität von 12.000 mAh und richtet sich an Nutzer, die eine kompakte aber Leistunsfähihe Lösung für unterwegs suchen. Mit einem Gewicht von rund 300 Gramm und einer maximalen Ausgangsleistung von 100 Watt ist die Powerbank in der Lage sein, nicht nur Smartphones, sondern auch größere Geräte wie ein MacBook Air in kurzer Zeit aufzuladen.

Der Hersteller gibt an, dass ein iPhone 15 Pro innerhalb von 33 Minuten auf 55 Prozent geladen werden kann. Das integrierte Digital-Display informiert über den aktuellen Ladestatus sowie die momentane Leistungsabgabe.

Ein kleines Manko des Basis-Modells liegt in der Leistungsfähigkeit der beiden Anschlüsse. Während der USB-C-Port alleine bis zu 100 Watt abgibt, reduziert sich die Leistung beider Ports auf jeweils 10 Watt, wenn sie gleichzeitig genutzt werden. Dies könnte den Ladevorgang bei mehreren Geräten deutlich verlängern.

Premium-Modell mit 130 W und 20.000 mAh

Für Nutzer, die eine höhere Kapazität und Leistung benötigen, hat Ugreen ein Premium-Modell mit 20.000 mAh im Angebot. Dieses Modell ist mit zwei USB-C-Ports ausgestattet und kann bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Ein USB-C-Port erreicht eine Leistung von bis zu 100 Watt, während der zweite Port zusammen mit dem USB-A-Anschluss eine kombinierte Ausgangsleistung von 130 Watt ermöglicht.

Laut Herstellerangaben kann diese Powerbank ein MacBook Pro 16 Zoll innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 43 Prozent aufladen. Das Premium-Modell ist mit einem TFT-Display ausgestattet, das ebenfalls Echtzeitinformationen zur verbleibenden Akkukapazität und zur aktuellen Leistungsabgabe anzeigt.

Mit einer Größe von 5,4 cm × 5,1 cm × 13,1 cm und einem Gewicht von 480 Gramm ist das Premium-Modell etwa 200 Gramm schwerer als das Basis-Modell. Die Aufladung der Powerbank erfolgt über ein 65-Watt-Netzteil, das die volle Kapazität innerhalb von zwei Stunden erreichen soll.

Preislich ist das Basis-Modell derzeit für 39,99 Euro, das Premium-Modell für 69,99 Euro erhältlich – die Ladegeräte liegen damit 10 beziehungsweise 30 Prozent unter den jeweiligen Listenpreisen. Zusätzlich bietet Ugreen auch den MagSafe-Klappladewürfel nochmal zum reduzierten Einführungspreis von 27 Euro an.