UGREEN MagFlow: Drei neue Dual-Ladestationen mit Qi2 und 15 Watt

Der Zubehör-Anbieter UGREEN bringt neue magnetische Ladestationen auf den Markt, die speziell für das gleichzeitige Laden von iPhones und AirPods entwickelt wurden. Zum einen bietet UGREEN jetzt zwei MagFlow-Modelle mit und ohne Qi2-Kompatibilität sowie die neue UGREEN UNO Ladestation an, die den neuen Roboter-Look des Herstellers nun auch in Form eines Schreibtisch-Ladegerätes anbietet.

MagFlow-Ladestation mit und ohne Qi2

Die MagFlow-Ladestation ist Qi2-zertifiziert und bietet dem iPhone so eine Ladeleistung von bis zu 15 Watt, was es ermöglicht, ein iPhone 15 Pro in etwa 30 Minuten auf knapp die Hälfte seiner Kapazität zu laden. Die Station kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen, was den Kabelsalat auf dem Schreibtisch reduzieren soll, und lässt sich durch ihr faltbares Design nicht nur platzsparend verstauen, sondern auch in verschiedenen Blickwinkeln verwenden. Dies bietet mehr Flexibilität beim Anschauen von Videos und beim Führen von FaceTime-Telefonaten. Die MagFlow ist kompakt gebaut und wiegt nur 235 Gramm, was sie zu einer praktischen Lösung für unterwegs macht.

Neben der MagFlow Qi2 bietet UGREEN auch die MagFlow 2 in 1 Ladestation an, die weitgehend baugleich ist, aber nur eine drahtlose Ladeleistung von 7,5 Watt für iPhones bietet. Dieses Modell ist günstiger in der Anschaffung und richtet sich an Nutzer, die eine akkuschonendere Ladung vorziehen und dafür auch längere Ladezeiten in Kauf nehmen.

UGREEN UNO im Roboter-Look

Ebenfalls verfügbar ist die UGREEN UNO Ladestation, die ebenfalls Qi2-zertifiziert ist und es damit auch auf eine maximale Leistung von 15 Watt bringt. Die UNO-Version hebt sich durch ihr Design von der MagFlow ab und verfügt über eine LED-Anzeige, die den Ladestatus visualisiert. Mit ihren integrierten Sicherheitsmechanismen wie Überspannungs-, Kurzschluss- und Überladungsschutz betont der Hersteller die Zuverlässigkeit der Ladestation. Auch hier kann das AirPods-Case mitgeladen werden, zudem steht ein weiterer USB-C-Port zur Verfügung.

Alle Modelle bieten eine um 70° Grad aufstellbare Ladefläche. Die Ladestationen sind mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 kompatibel. Der Lieferumfang umfasst jeweils das Ladegerät und ein 100 Zentimeter langes USB-C-Kabel; Netzteile sind allerdings nicht enthalten. Preislich liegen die Listenpreise der Ladestationen zwischen 39,99 und 59,99 Euro, wobei UGREEN zur Markteinführung einen Rabatt von 15 Euro auf jedes Modell anbietet.