Trotz neuer In-App-Käufe: WOW bleibt erst mal umständlich

Der Video-Streaming-Dienst WOW, ein Angebot von Sky Deutschland, schwimmt gegen den Strom und macht neuen Kunden jetzt verfügbar, was andere Streaming-Anbieter schon längst wieder aus ihren iPhone-Anwendungen entfernt haben: Die Buchung und Bezahlung des Monatszugangs über den App Store.

Abos bald ohne Registrierung

Wie das Unternehmen heute mitteilt, soll es ab sofort möglich sein, ein WOW-Abonnement direkt über die In-App-Kauf-Funktion des App Stores zu buchen. Nutzer benötigen dafür lediglich einen Apple-Account und können sich den zusätzlichen Schritt der Eingabe persönlicher Daten bei der Anmeldung sparen.

So zumindest das Versprechen des Anbieters. In der Praxis behält die WOW-App den Registrierungszwang bei und verlangt von interessierten Anwendern auch in der aktuellsten Version der WOW-Anwendung noch immer die Eingabe von Geburtsdatum, Name und Wohnanschrift. Hier muss vielleicht noch ein Update folgen.



Die Streaming-Plattform positioniert sich als flexibles Angebot ohne lange Vertragsbindung, knausert aber bei der Qualität und offeriert lediglich eine Standardauflösung von 720p.

Zum In-App-Kauf angeboten wird das Serien-Monatsabo zum Preis von 7,99 Euro pro Monat, das Filme-Monatsabo, ebenfalls zum Preis von 7,99 Euro pro Monat und WOW-Livesport für 35,99 Euro pro Monat. Alle drei Offerten eignen sich zum Streaming auf einem Gerät mit Werbeunterbrechungen.

Premium-Option kostet zusätzlich

Wer weitgehend werbefreie streamen, auf Full HD und 5.1 Surround-Sound nicht verzichten und zudem auch zwei Geräte gleichzeitig bespielen möchte, der muss nicht nur das Abo abschließen, sondern zudem auch noch die Premium-Option buchen. Die Premium-Option schlägt zusätzlich mit 5 Euro pro Monat zu Buche.

waipu.tv und WOW Filme & Serien: Jahreszugriff für 60 Euro

Ob diese Maßnahme tatsächlich die Kundenzahlen steigern werden, bleibt abzuwarten. Kritiker könnten einwenden, dass einfache Buchungsmöglichkeiten allein nicht ausreichen, um sich in einem stark umkämpften Markt zu behaupten. Entscheidend dürfte letztlich die Qualität und Vielfalt der Inhalte sowie die Preisgestaltung sein. Allerdings ist es schön zu sehen, dass man bei WOW perspektivisch von der Zwangsregistrierung Abstand nehmen will.