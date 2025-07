Tree Floor Lamp: Govees neue Matter-Stehampe gefällt uns sehr gut

Mit der Tree Floor Lamp hat Govee Anfang der Woche eine moderne Stehleuchte vorgestellt, die nicht nur als Leselampe neben der Couch eingesetzt werden kann, sondern auch als Akzentlicht im Wohnzimmer oder als farbige Lichtquelle auf Partys in Szene gesetzt werden kann. Die Lampe besteht aus drei dreh- und schwenkbaren Spots, die über die Govee-App oder direkt per Taster gesteuert werden können. Sie fügt sich unaufdringlich in unterschiedliche Wohnsituationen ein und lässt sich flexibel ausrichten. Wir haben die neue Lampe ausprobiert.

Aufbau, Verarbeitung und Bedienung im Alltag

Die Tree Floor Lamp wird in Einzelteilen geliefert und besteht aus drei pulverbeschichteten Metallröhren, die miteinander, mit den Lampen und letztendlich noch mit einem stabilen Standfuß verschraubt werden. Die Kabelführung erfolgt durch das Innere der Röhre, sodass keine losen Kabel sichtbar bleiben. Im zusammengeschraubten Zustand fallen bei genauem Hinsehen feine Übergänge an den Nahtstellen auf. Im Alltagsgebrauch treten diese jedoch optisch nicht weiter in Erscheinung.

Die drei Strahler der Leuchte lassen sich jeweils einzeln schalten und verfügen auf ihrer Rückseite über separate An-Aus-Taster. Darüber hinaus sind sie horizontal um 350 Grad drehbar und vertikal bis zu 90 Grad schwenkbar. Zusätzlich lässt sich auch der Abstrahlwinkel jedes Spots variieren: Zieht man die Lampenköpfe leicht nach außen, vergrößert sich der Lichtkegel.

Auf diese Weise lässt sich der Spotdurchmesser von engen 30 Grad auf weite 90 Grad erweitern. So kann man gezielt einzelne Bereiche beleuchten oder eine breite Streuung für indirektes Licht erzeugen. Eine zentrale Steuerung ist über den Taster im Stromkabel oder per App möglich. Hier lassen sich Farbe, Helligkeit und aktive Lichtszene festlegen.

Lichtqualität und Integration ins Smart Home

Die Lichtqualität ist hoch und bietet eine große Bandbreite an Farbtönen. Dank RGBWW-LEDs können sowohl warme als auch kühle Weißtöne erzeugt werden. Die stufenlos einstellbare Farbtemperatur reicht dabei von 2700 bis 6500 Kelvin. Mit einer maximalen Helligkeit von 1500 Lumen eignet sich die Lampe sowohl als Leselicht neben dem Sofa als auch für dekorative Akzentbeleuchtung. Diese mechanischen Einstellungen ermöglichen ein flexibles Beleuchten des Raum. Die Spots können unabhängig voneinander ausgerichtet werden, was ein gezieltes Anleuchten von Wänden, Regalen oder Pflanzen ermöglicht. Bei Bedarf lassen sich die einzelnen Leuchtköpfe so anordnen, dass ihre Farbkegel ineinander übergehen.

Die Govee Tree Floor Lamp unterstützt neben der Govee-App auch Matter und damit sowohl Apple Home als auch Amazon Alexa und Google Assistant. In der Praxis erscheint die Lampe allerdings nur als ein einzelnes Gerät in der Home-App, obwohl sie technisch aus drei Lichtquellen besteht. So lassen sich die Spots nicht einzeln schalten, sondern nur gemeinsam ein- und ausschalten, was die Flexibilität innerhalb von HomeKit-Automationen einschränkt.

Trotz dieser Einschränkung bleibt die Leuchte vielseitig. Ihre Form erinnert mit den drei schwenkbaren Armen an einen stilisierten Baum, wirkt im Raum aber zurückhaltend. Die matte Beschichtung fühlt sich wertig an, der Standfuß gibt der Lampe einen sicheren Halt. Die Lichtwirkung lässt sich gut an verschiedene Situationen anpassen – etwa hell und neutralweiß zum Arbeiten oder gedämpft und farbig zum Entspannen.

Für Anwender, die an einem festen Arbeitsplatz oder im Homeoffice nach einer steuerbaren Stehleuchte suchen, bietet die Tree Floor Lamp eine gelungene Kombination aus Funktionalität, Lichtqualität und Matter-Anbindung. Vor allem in größeren Räumen oder Wohnzimmern kann die Leuchte ihre Stärken ausspielen. Wer weniger unterwegs ist und sich dauerhaft eine flexible Beleuchtungslösung einrichten möchte, sollte die Govee Tree Floor Lamp in Betracht ziehen. In Sachen Verarbeitung und Lichtqualität geben wir der Stehlampe ein klare Empfehlung mit auf den Weg.