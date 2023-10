Titan-Armband für die Apple Watch Ultra für kurze Zeit günstiger

Der Zubehöranbieter Lululook hat sein Titan-Armband für die Apple Watch Ultra seit einiger Zeit in einer überarbeiteten Version im Programm. Konkret wurde die Farbgebung besser an die Uhr angepasst, zudem sind die Glieder jetzt etwas breiter und stehen somit in einem besseren Größenverhältnis zum Gehäuse der Uhr. Ein auf der Produktseite verfügbarer Gutschein senkt den Preis für das Armband von 90 Euro auf 72 Euro.

Das Gliederarmband ist aus dem robusteren Titan Grad 2 gefertigt und laut Hersteller mit einer DLC-Schicht (DLC steht für „Diamond-like Carbon“ gegen Kratzer geschützt. Der Klappverschluss besteht aus rostfreiem Stahl.

Lässt sich kürzen oder verlängern

Wie seine anderen Titan-Armbänder liefert Lululook auch diese Variante mit zusätzlichen Gliedern und einem Werkzeug zum Kürzen oder Verlängern des Armbands aus. Die Apple Watch Ultra sollte sich damit an Handgelenken mit bis zu 24 Zentimetern Umfang tragen lassen.

Das Armband ist mit der Farbgebung „Titan natur“ ausschließlich mit 49 Millimeter Größe und damit passend für die Apple Watch Ultra erhältlich. Alternativ dazu gibt es auch eine Variante in Schwarz, die in einer für alle Modelle der Apple Watch passenden Größe angeboten wird. Der 18-Euro-Gutschein steht für beide Varianten der Uhr zur Verfügung.

Edelstahl kostet halb soviel

Alternativ zu dem exklusiven aber auch entsprechend teuren Titan-Armband hat Lululook auch ein Metallarmband aus Edelstahl im Programm, das mit einem magnetischen Schließmechanismus ausgestattet ist und in Silber und Schwarz sowie in verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichen Modelle der Apple Watch angeboten wird.

Die Variante für große Uhren mit 49 Millimeter, 45 Millimeter, 44 Millimeter und 42 Millimeter großen Displays wird für 39,99 Euro angeboten. Das kleinere Modell für Uhren mit 41 Millimeter, 40 Millimeter und 38 Millimeter kostet jeweils 35,99 Euro.