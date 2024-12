Tesla bringt Apple-Watch-App – Opel integriert ChatGPT

Die Tesla-App wird sich in Kürze auch auf der Apple Watch nutzen lassen. Wie der Autohersteller ankündigt, wird das Update in Kürze für alle Tesla-Nutzer verfügbar sein.

Die Neuerung verspricht ein ordentliches Plus an Komfort. So genügt es künftig, wenn ihr die Apple Watch am Handgelenk habt, um das Auto aufzuschließen, die Klimafunktionen zu bedienen oder den Ladestand des Akkus zu überprüfen.

Tesla hat die Neuerung gemeinsam mit dem Winter-Update 2024 angekündigt, das von der kommenden Woche an für alle Fahrzeuge bereitgestellt werden soll. Zu den weiteren im Rahmen der Aktualisierung bereitgestellten Funktionen gehört die Möglichkeit, Überwachungsvideos und Aufnahmen der Dashcam direkt in der Tesla-App anzusehen.

Regenradar und Furz-App

Beim Planen einer Route hat man künftig die Möglichkeit vorzugeben, wie voll der Akku bei der Ankunft sein soll. Das Fahrzeug bezieht diese Angabe dann beim Berechnen der benötigten Ladestopps mit ein. In der Kartenansicht lässt sich fortan auch ein Regenradar einblenden und man kann Suchergebnisse entlang seiner Route nach der damit verbundenen Umwegstrecke sortiert anzeigen lassen.

Tesla ist auch bekannt dafür, immer mal wieder unnütze Funktionen zu integrieren. Künftig haben Tesla-Fahrer die Möglichkeit, den Beifahrersitz so zu konfigurieren, dass ein Furzgeräusch abgespielt wird, wenn sich jemand beim Einsteigen setzt.

Opel integriert ChatGPT

Opel hat derweil eine umfassende ChatGPT-Integration angekündigt. Der KI-ChatBot soll in zahlreiche PKW und Nutzfahrzeuge des Herstellers integriert werden. Zu den ersten mit ChatGPT ausgestatteten Fahrzeugen der Marke gehört der neue Opel Mokka. Die Assistenzfunktion soll die mit „Hey Opel“ aktivierbaren Sprachsteuerungsoptionen der Fahrzeuge erweitern.