Telekom kündigt 2G/EDGE-Abschaltung für 2028 an

Es sind noch ein paar Jahre hin, aber behaltet das schon mal im Hinterkopf. Die Telekom will im Sommer 2028 ihr 2G-Netz abschalten, und die anderen Anbieter dürften auf ähnliche Zeitpläne setzen. Von da an werden dann nur noch mit 4G oder 5G kompatible Geräte in der Lage sein, sich mit dem Mobilfunknetz zu verbinden.

Auch wenn heute niemand mehr mit dem Handy über EDGE beziehungsweise 2G surfen will, findet der vor rund drei Jahrzehnten eingeführte Standard im IoT-Bereich, bei der Internetanbindung von Fahrzeugen oder auch im Bereich von Brandmelde- und sonstigen Alarmsystemen weiterhin rege Verwendung. Langfristig müssen diese Geräte, sofern dies möglich ist, umgerüstet werden, und insbesondere bei Neuanschaffungen sollte man schon jetzt darauf achten, dass man kein Auslaufmodell angedreht bekommt.

Altgeräte müssen überprüft werden

Die Telekom geht davon aus, dass sich die Auswirkungen der Abschaltung in Grenzen halten. Schon seit der Abschaltung des 3G-Netzes vor drei Jahren würden die Anbieter verstärkt auf neue Technologien setzen. Allerdings sollen Anbieter und Nutzer jetzt schon aktiv werden, und den Austausch der noch verbliebenen auf den 2G-Standard setzenden Funkmodule vorbereiten.

Wie bereits bei der Abschaltung von 3G soll auch das derzeit noch für das 2G-Netz genutzte Funkspektrum im Frequenzbereich um 900 MHz künftig für leistungsfähigere Technologien verwendet werden.

Lückenlose 4G5G-Abdeckung Voraussetzung

Bevor diese Umstellung stattfinden kann, muss die Telekom allerdings auch sicherstellen, dass die Netzabdeckung in Gebieten, die bislang nur über 2G, nicht aber 4G versorgt sind, entsprechend ausgebaut wird. Diese sollen im Rahmen der bereits laufenden Netzmodernisierung vor der Abschaltung des 2G-Netzes eine 4G/5G-Versorgung erhalten.

Die Telekom hat mit dem 30. Juni 2028 als erster deutscher Mobilfunkanbieter einen voraussichtlichen Termin für die Abschaltung des 2G-Netzes genannt. Vodafone und O2 werden nun wohl in absehbarer Zeit mit ähnlichen Ankündigungen folgen. Die Planungen diesbezüglich dürften auch bei diesen Unternehmen schon ziemlich konkret sein.